«طنطا للزيوت»: طرح منتجات في «أهلًا رمضان» بتخفيضات 20%

أعلن المهندس إبراهيم خطاب، رئيس شركة «طنطا للزيوت والصابون»، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في وزارة التموين، وضع خطة لاستقبال شهر رمضان المبارك لتتفيذها بدءًا من 10 مايو المقبل لطرح جميع منتجات الشركة في معرض «أهلًا رمضان» المقام في أرض المعارض بمدينة نصر حتى 16 مايو المقبل، فضلًا عن طرح منتجاتنا في جميع معارض «أهلًا رمضان» في المحافظات بتخفيضات تصل إلى 20%.



وأضاف «خطاب»، لـ«الدستور»، أنه سيتم ضخ ما بين 60 طنا و70 طنا من الزيوت النباتية أصناف الخليط بسعر 14 جنيها و15.5 جنيها بسعر التكلفة، وزيت عباد الشمس يطرح بسعر 17.5 جنيه والذرة بسعر 19 جنيها.



وأشار إلى أن الشركة ستطرح 15 طنا إلى 20 طنا من السمنة النباتي بسعر العبوة نصف كيلو بسعر 10.5 جنيه و800 جرام بسعر 29 جنيها.



وأضاف أنه سيتم طرح 50 ألف كرتونة مياه معدنية «نقاء» بسعر مخفض، فضلا عن طرح 10 أطنان صابون.

