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الإثنين 23/أبريل/2018 - 10:23 م

22 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لتحسين جودة التعليم بالسودان

22 مليون يورو من
أش أ
dostor.org/2140975

وقعت وزارتا التعاون الدولي والتربية والتعليم السودانيتان، مع الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على وثيقة برنامج عمل لتحسين جودة التعليم في السودان بمبلغ 22 مليون يورو.

وقال وزير التعاون الدولي السوداني، إدريس سليمان، "إن توقيع الوثيقة مهم، وإن السودان من البلاد المتطورة في التعليم ونحتاج إلى مزيد من الجودة في هذا المجال".

وأعرب الوزير عن تقديره للدعم المتواصل الذي ظل يقدمه الاتحاد الأوروبي للسودان، باعتباره من أكبر الشركاء، مشيرا إلى مجالات التعاون المتعددة مع الاتحاد الأوروبي في مجال الزراعة وصحة الحيوان والأمن الغذائي وغيرها.

من جانبه؛ أعرب سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، جان ميشيل، عن سعادته بتوقيع البرنامج الخاص بتحسين جودة التعليم في السودان، لأن التعليم هو محور التنمية، مشيرا إلى دعمهم استراتيجية التعليم الخاصة بحكومة السودان في عدد مقدر من المدارس.

وقال إن الاتحاد الأوروبي رصد لبرنامج تحسين جودة التعليم بالسودان مبلغ 22 مليون يورو، وهو جزء من مبلغ 102 مليون دولار مرصود من المانحين العالميين وشركاء التعليم، لتوفير تدخلات شاملة لإشكاليات التعليم تشمل بناء المدارس وتوفير الكتاب المدرسي وتدريب المعلمين ورفع مهاراتهم في التدريس وتجويد المنهج.

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