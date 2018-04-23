«حقوق عين شمس» تحتفل بمئوية ميلاد الراحل «الشيخ زايد بن سلطان»

أكد الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، عمق الروابط والعلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين المصري والإماراتي، مشيرا إلى أن مثل هذه العلاقات تسهم في تبادل الخبرات بين الجانبين في مختلف المجالات.



وقال الدكتور عبدالوهاب عزت - خلال فاعليات الاحتفال بمئوية ميلاد الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رحمه الله بكلية الحقوق بجامعة عين شمس - إن الاحتفاء بمئوية قائد استثنائي مثل الشيخ زايد بن سلطان الذي كرّس حياته لإسعاد شعبه وخدمة القضايا العربية، أمر يشرف كل العاملين في خدمة قضايا أوطانهم على مر الأجيال.



من جانبه، أكد الدكتور ناجي عبدالمؤمن عميد كلية الحقوق اعتزازه وفخره باختيار دولة الإمارات العربية المتحدة بأن تكون بداية فاعليات الاحتفال بمئوية ميلاد الشيخ زايد ال نهيان في مصر وتحديدا من كلية الحقوق، لافتا إلى أنه تقرر الاحتفاء بمئوية "زايد" في اكثر من 80 دولة حول العالم، وأن مصر هي الأولى من بين كل هذه الدول لما لها من مكانة في قلب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان بوصفه رمزًا للوطنية وحب الوطن.



وقال عبد المؤمن إن الشيخ زايد لم يكن قائدًا عظيمًا فحسب، بل كان أبًا حقيقيًا، منحه الله البصيرة والحكمة والعزيمة الماضية، وأودع في قلبه حب الخير والعمل من أجل أن تكون حياة البشر أكرم وأفضل، فهو أكثر من وضع المبادئ والقيم النبيلة في قلوب المواطنين بالوطن العربي، مشيرا إلى أن الراحل الكريم ترك إرثًا لحضارة تتوارثها الأجيال وتخلّد عبرها ذكراه الكريمة كمثال لواحد من أعظم الشخصيات القيادية في العالم وأكثرها إلهاما.



بدوره، أعرب اللواء الدكتور محمد بن فهد مساعد القائد العام لشرطة دبي ورئيس اللجنة العليا لمؤسسة زايد الدولية للبيئة عن سعادته باختيار مصر بلد الأمن والأمان مهد الحضارات بأن تكون أولى الدول التي تنطلق من خلالها أول ندوة للاحتفال بمئوية زايد وتنفيذًا لإعلان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بأن يكون عام 2018 "عام زايد"، مؤكدا مقولة الشيخ زايد "إن بناء الإنسان ضرورة وطنية وقومية تسبق بناء المصانع والمنشآت، لأنه بدون الإنسان الصالح لا يمكن تحقيق الازدهار والخير لهذا الشعب".



وفي ختام الاحتفالية تم تبادل الدروع التذكارية وتكريم الدكتور خالد عبدالله مدير العلاقات الخارجية العربية، ونائب مدير عام مستشفي 57357 للأطفال، وتم التقاط الصور التذكارية بين الحضور.



شارك في الندوة المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة الأسبق، والدكتور فتحى الشرقاوى نائب رئيس جامعة عين شمس، ونخبة من قامات وشيوخ القانون في مصر والوطن العربي ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق.