روسيا تؤكد إمكانية تمديد اتفاقية «ستارت» بعد تنفيذ واشنطن لالتزاماتها

أعلن مدير إدارة منع الانتشار النووي والرقابة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، اليوم الاثنين، انه يمكن النظر بمواصلة الاتفاق الروسي –الأميركي حول الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت)، فقط بعد أن يعمل الجانب الأميركي على تنفيذ كافة الالتزامات التي أخذها على نفسه بموجب الاتفاق.



وقال يرماكوف، في تصريح خاص لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "إن الحديث حول إمكانية تمديد اتفاق الحد من الأسلحة الهجومية –الاستراتيجية، لمدة خمس سنوات أخرى، ممكن فقط عندما تفي الولايات المتحدة بوضوح بالتزاماتها بموجب هذا الاتفاق، ولكن حتى الآن لم يفعلوا ذلك".



واعتبر يرماكوف أن إنتاج روسيا لأسلحة عسكرية متطورة، بمثابة عملية طبيعية، جاءت كرد فعل على تدهور الوضع الأمني في العالم، مشيرا إلى أن "روسيا لا تهدد أحدا بأي شيء"، وان تطور الترسانات هو "عملية طبيعية لأي دولة عادية... ونحن بدورنا اضطرينا إلى ذلك، كرد فعل على تفاقم الوضع في الساحة العالمية".



وفي هذا السياق، ذكر في وقت سابق من هذا اليوم، بأن وفدا روسيا عقد اجتماعا ثنائيا مع وفدا أميركيا، اليوم الاثنين، "على هامش" المؤتمر التحضيري الثاني لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 2020.



ورأس الوفد الأمريكي في مؤتمر جنيف، كريستوفر فورد، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للأمن الدولي وعدم الانتشار. فيما يترأس وفد روسيا الاتحادية، مدير إدارة منع الانتشار النووي والحد من التسلح في وزارة الخارجية الروسية فلاديمير يرماكوف.



وصرح الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى مؤتمر نزع الأسلحة النووية، روبرت وود، بأن الوضع في سوريا سيؤثر على العمل خلال المؤتمر التحضيري.



كما أعرب عن أمله، في أن تتبع موسكو نهجا بناء في الحوار مع واشنطن، وأن لا تطال تدابير روسيا للرد على العقوبات الأميركية مجال منع انتشار الأسلحة النووية.