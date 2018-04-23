القاهرة : الإثنين 23 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:22 م

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف
05:52 م

مدير «الاحتياجات التعبوية» بالإحصاء: استعداد تام لمواجهة أى دعوات لشل حركة الدولة
02:57 م

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»
09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
01:08 ص

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام
03:23 م

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا
03:10 م

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية
08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
03:37 م

السعودية: ندعم مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة
03:16 م

ظِلّ رجل.. وسيلة جديدة لتأمين منازل النساء في اليابان
03:14 م

الحكومة: «التأمين الصحي الشامل» مشروع قومي سيطبق بصورة متكاملة
02:35 م

«عريقات»: «لو كان أحمد ياسين بيننا لشارك فى اجتماع المجلس الوطني»
عالم
الإثنين 23/أبريل/2018 - 09:21 م

روسيا تؤكد إمكانية تمديد اتفاقية «ستارت» بعد تنفيذ واشنطن لالتزاماتها

فلاديمير يرماكوف
فلاديمير يرماكوف
أش أ
dostor.org/2140932

أعلن مدير إدارة منع الانتشار النووي والرقابة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، اليوم الاثنين، انه يمكن النظر بمواصلة الاتفاق الروسي –الأميركي حول الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت)، فقط بعد أن يعمل الجانب الأميركي على تنفيذ كافة الالتزامات التي أخذها على نفسه بموجب الاتفاق.

وقال يرماكوف، في تصريح خاص لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "إن الحديث حول إمكانية تمديد اتفاق الحد من الأسلحة الهجومية –الاستراتيجية، لمدة خمس سنوات أخرى، ممكن فقط عندما تفي الولايات المتحدة بوضوح بالتزاماتها بموجب هذا الاتفاق، ولكن حتى الآن لم يفعلوا ذلك".

واعتبر يرماكوف أن إنتاج روسيا لأسلحة عسكرية متطورة، بمثابة عملية طبيعية، جاءت كرد فعل على تدهور الوضع الأمني في العالم، مشيرا إلى أن "روسيا لا تهدد أحدا بأي شيء"، وان تطور الترسانات هو "عملية طبيعية لأي دولة عادية... ونحن بدورنا اضطرينا إلى ذلك، كرد فعل على تفاقم الوضع في الساحة العالمية".

وفي هذا السياق، ذكر في وقت سابق من هذا اليوم، بأن وفدا روسيا عقد اجتماعا ثنائيا مع وفدا أميركيا، اليوم الاثنين، "على هامش" المؤتمر التحضيري الثاني لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 2020.

ورأس الوفد الأمريكي في مؤتمر جنيف، كريستوفر فورد، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للأمن الدولي وعدم الانتشار. فيما يترأس وفد روسيا الاتحادية، مدير إدارة منع الانتشار النووي والحد من التسلح في وزارة الخارجية الروسية فلاديمير يرماكوف.

وصرح الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى مؤتمر نزع الأسلحة النووية، روبرت وود، بأن الوضع في سوريا سيؤثر على العمل خلال المؤتمر التحضيري.

كما أعرب عن أمله، في أن تتبع موسكو نهجا بناء في الحوار مع واشنطن، وأن لا تطال تدابير روسيا للرد على العقوبات الأميركية مجال منع انتشار الأسلحة النووية.

موضوعات متعلقة

موسكو: نستعد لبحث تمديد معاهدة «ستارت» مع أمريكا لـ5 سنوات

الخارجية الروسية تدعو السفراء الأجانب للاجتماع لمناقشة تصريحات لندن

لافروف: ترامب يتجه نحو تطبيع العلاقات مع روسيا

روسيا: لن نشارك في تحقيق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في هجوم دوما

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 3 ساعات

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف

منذ حوالي 7 ساعات

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»

منذ حوالي 12 ساعة

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى

منذ يوم

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا

منذ يومين

السعودية: ندعم مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة

منذ يومين

«عريقات»: «لو كان أحمد ياسين بيننا لشارك فى اجتماع المجلس الوطني»

الآن

عاجل.. شاحنة تدهس 10 أشخاص في كندا

«ماكرون» يصل إلى الولايات المتحدة في زيارة تستغرق 3 أيام

بث مباشر.. حلقة جديدة من «90 دقيقة» مع محمد الباز

وزير الإعلام السوداني: محمد صلاح قدوة للشباب العربى والأجنبى

الأكثر قراءة

«أولتراس أهلاوي» يعلن تجميد نشاطه

اليوم.. محاكمة عامل جمع بين زوجتين «مسيحية» و«مسلمة»

جدل حول وفاة الفنانة المغربية وئام الدحماني المفاجئة

مفاجأة.. نجم الدراويش يدخل حسابات كوبر لتعويض النني

ألبومات الصور

الأمير وليام وزوجته يرزقان بمولود ثالث (صور)

الجامعة الكندية تكرم أبطال «أبو العروسة» بحضور سيد رجب ومحمود حجازي

حملة مكبرة لإزالة التعديات على خطوط مياه الشرب بـ«غزالة الضبعة»

بالصور.. محافظ المنيا يفتتح وحدة مرور سمالوط

نجم الساعة

قصة «بيت المقدس» من التعارف فى طرة حتى مبايعة البغدادى

الأكثر قراءة

«أولتراس أهلاوي» يعلن تجميد نشاطه

اليوم.. محاكمة عامل جمع بين زوجتين «مسيحية» و«مسلمة»

جدل حول وفاة الفنانة المغربية وئام الدحماني المفاجئة

مفاجأة.. نجم الدراويش يدخل حسابات كوبر لتعويض النني

كشكول

التعليم تكشف حقيقة إلغاء إجازة نهاية العام الدراسي للمعلمين

رئيس جامعة الأزهر يتناول الغداء مع طالبات المدينة الجامعية

المؤتمر الخامس لجودة التعليم يوصي بإنشاء جامعات تطبيقية وتكنولوجية

رئيسة الإدارة المركزية للوافدين بالتعليم العالي تستقبل وفدا ماليزيا

بدء امتحانات نهاية لصفوف النقل الابتدائي بالوادي الجديد

الأمصار

مستشار ملك البحرين يطرد مراسل الجزيرة من مؤتمر في الكويت

زلزال يضرب ولاية مستغانم غربي الجزائر

الفيصلي الأردني يتأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي

بيليه لمحمد صلاح : شرف عظيم لي أن أشاهدك وأنت تلعب

ليفربول يحدد سعر بيع «محمد صلاح» إلى ريال مدريد

منوعات

وزير الإعلام السوداني: محمد صلاح قدوة للشباب العربى والأجنبى

هاشتاج حسام غالي يتصدر «تويتر»

وزيرا الرياضة والإنتاج الحربي يشهدان إنشاء صالة جمباز الجزيرة

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك