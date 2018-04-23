مصطفى شعبان يحاول الانتقام من أصدقائه في «أيوب»

يحاول الفنان مصطفى شعبان الانتقام من أصدقائه، خلال أحداث مسلسل «أيوب»، الذي يخوض به السباق الرمضاني.



وتبدأ أحداث مسلسل «أيوب» بفلاش باك للأحداث، حيث يتذكر «أيوب» ما فعله أصدقاؤه به، ويقرر الانتقام منهم.



ويواصل «شعبان» التصوير داخل أحد استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي، ويستمر تصوير هذه المشاهد لما يقرب من أسبوع.



«أيوب» يشارك فى بطولته بجانب مصطفى شعبان كل من آيتن عامر، محمد لطفى، ميريهان حسين، محمد دياب، وهنا الزاهد، ومن تأليف محمد سيد بشير، للمنتج تامر مرسى، والمخرج أحمد صالح.