عاجل.. خروج الدفعة الثالثة من إرهابيي القلمون

أعلنت وكالة الأنباء السورية بدء عملية خروج الدفعة الثالثة من الإرهابيين وعائلاتهم من منطقة القلمون الشرقي بريف دمشق اليوم، لنقلهم إلى شمال سوريا، تمهيدا لإعلان المنطقة خالية من الإرهاب.



وأضافت الوكالة السورية في تقرير لها أنه تم تجهيز ٧ حافلات تقل العشرات ممن تبقى من الإرهابيين الرافضين لاتفاق التسوية وعائلاتهم من بلدة الرحيبة في منطقة القلمون الشرقي تمهيدًا لنقلهم إلى الشمال السوري.



وأشارت إلى أن عددًا من الحافلات دخلت إلى بلدة الرحيبة في منطقة القلمون الشرقي لإخراج ما تبقى من الإرهابيين الرافضين لاتفاق التسوية وعائلاتهم، تمهيدا لنقلهم إلى جرابلس وإدلب، مشيرة إلى أنه تم إخراج الدفعة الثانية من الإرهابيين وعائلاتهم من منطقة القلمون الشرقي عبر 30 حافلة، تنفيذا للاتفاق الذى تم التوصل إليه أمس الأول والقاضي بإخراجهم من الرحيبة وجيرود والناصرية إلى شمال سوريا بعد تسليم أسلحتهم وعتادهم ومستودعات ذخيرتهم.



وذكرت الوكالة السورية أنه بالتوازي مع تنفيذ الاتفاق في منطقة القلمون الشرقي تنفذ وحدات من الجيش العربي السوري عملية عسكرية مركزة على أوكار التنظيمات الإرهابية المنتشرة جنوب دمشق، في إطار الحرب المتواصلة لاجتثاث الإرهاب من دمشق وريفها ومن عموم الأراضي السورية.