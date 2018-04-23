12 مايو.. بدء حجز مصايف «المحامين» بـ4 أماكن

قرّر سامح عاشور، نقيب المحامين تفعيل نظام حجز المصايف إلكترونيًا بدلًا من حجز القرعة القديم وذلك عن طريق شبكة مكاتب التصديق على العقود في القاهرة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية التي تصل إلى 50 مكتبًا.



ويفتح باب الحجز بمصايف النقابة في 12 مايو المقبل، على أن تكون أماكن الحجز في بورسعيد، ورأس البر، ومرسى مطروح، وشاطئ عجيبة، ومن أهم شروط الحجز أن يكون المحامي مسدد لاشتراك 2018، حرصا من النقيب العام ومجلس النقابة على توصيل الخدمات النقابية للمحامين المشتغلين فقط.



ويستفيد من برنامج المصايف هذا العام حوالي 2000 محامي وأسرهم، على أن تبدأ مدد الحجز من 31 مايو المقبل وحتى 27 سبتمبر المقبل، كل منها أسبوع، كما أنه من ضمن الشروط أن يتمتع المحامي بمدة حجز واحدة فقط.