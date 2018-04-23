«أرامكو» تبدأ تداول الخام في آسيا الربع الثالث من 2018

تعتزم الذراع التجارية لشركة أرامكو السعودية، بدء تداول الخام في آسيا عبر مكتبها في سنغافورة في الربع الثالث من العام الحالي، وتهدف لزيادة الكميات المتداولة من الخام والمنتجات المكررة إلى ستة ملايين برميل يوميا بحلول 2020.



وأبلغ إبراهيم البوعينين الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو للتجارة، رويترز، اليوم، أن الشركة تهدف أيضا لفتح مكتبها الأوروبي أوائل العام المقبل مع توسعها في الأنشطة الدولية.



تأسست أرامكو للتجارة في 2012 لتسويق المنتجات المكررة وزيوت الأساس والبتروكيماويات السائبة، وتتوسع لتعمل في الخام غير السعودي لتغذية مشروعات دولية مشتركة لأرامكو مثل مصفاة موتيفا بالولايات المتحدة وإس-أويل في كوريا الجنوبية.



وقال البوعينين في مقابلة في أبوظبي "سنستهدف الربع الثالث من العام الحالي (لتجارة الخام) انطلاقا من سنغافورة لجنوب شرق وشمال آسيا. نعكف على إجراء فحصنا الفني النافي للجهالة".



وأضاف على هامش مؤتمر الشرق الأوسط للبترول والغاز: "هدفنا هو الوصول إلى ستة ملايين برميل يوميا بحلول 2020، لكل من المنتجات النفطية و(تجارة) الخام لأطراف ثالثة".



وقال البوعينين إن أرامكو للتجارة تعتزم أيضا التوسع في أوروبا وفتح مكتبها الإقليمي في لندن أو جنيف بحلول الربع الأول من 2019.



وتابع: أن أرامكو للتجارة لا تنوي فتح مكتب في الولايات المتحدة، حيث تتولى موتيفا انتربرايزيز، وحدة أرامكو التي مقرها هيوستون، تجارة النفط وربما تخطط للتوسع إلى أمريكا اللاتينية.



وأضاف: أن المقر الرئيسي لأرامكو للتجارة سيظل في الظهران بالسعودية، وأن تركيز الشركة ينصب على "تأمين الإمدادات للمملكة".