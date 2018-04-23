التنسيق الحضاري: خطة عمرانية تراثية متكاملة 2050 لوسط البلد

عقد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، منتدى التراث الأول الذي حمل عنوان «التراث القيمة التنمية»، بحضور كل من محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد، والدكتور بشر إمام، ممثل منظمة اليونسكو، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتراث، برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة.



وناقش على مدار ثلاث جلسات عدة محاور، ركزت على أهمية التراث وقيمة الحفاظ عليه، وكيفية إيجاد عائد اقتصادي لضمان استدامة عملية التطوير، فضلًا عن جهود الدولة في تطوير المواقع التراثية والجهود المستمرة في ترميم وتطوير وسط القاهرة، وكذلك تسليط الضوء على أهمية رفع الوعي بالحفاظ على التراث المادي وغير المادي من خلال الإعلام، بمشاركة 15 متحدثًا.



وأكد محافظ القاهرة أهمية فكرة المنتدى، وأهمية المحاور التي تم مناقشتها فيه، وقدرته على فتح قنوات الاتصال بكل الأطياف المنوطة بالتراث والحفاظ عليه، سواء كان تراث مادي ملموس أو تراث غير مادي، فالتراث هو الذي يشكل وعى الأمم ومدى تقدمها.



وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، لعقد دورات تدريبية للأحياء، لتطبيق اشتراطات الحفاظ على المناطق التراثية بالمحافظة، والعمل على إنشاء إدارة متخصصة للمناطق التراثية.



بدوره، قال محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، إن هذا المنتدى هو الثمرة الأولى في توحيد جهود الحفاظ على التراث، وأنتج عنه العديد من الرؤى المشتركة بين كل الجهات.



وأضاف أن الملتقى أثمر عنه عدة توصيات سيتم عرضها على المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، ورئيس لجنة الحفاظ على القاهرة التراثية، ورفعها إلى وزيرة الثقافة من أجل دراستها وإيجاد آليات تنفيذها، والتي من أهمها الحفاظ على كل أشكال التراث المادي وغير المادي، وعدم الفصل بينهما، وأن المواطن هو اساس الاستثمار في العمران التراثي والحفاظ عليه.



وأوصى المنتدى بوضع خطة عمرانية تراثية متكاملة 2050 لوسط البلد، ونشرها على جميع الأطراف المعنية، ولفت إلى ضرورة إنشاء إدارات للتنسيق الحضاري بالمحافظات، مع القيام بحملات توعية ودورات تدريبية من أجل النظر للتراث على أنه مورد اقتصادي، وليس عبئًا على الدولة.



حضر المنتدى وحاضر به نخبة متخصصة من أساتذة العمارة والتخطيط العمراني والمهتمين بالتراث من الجهات الحكومية والمجتمع المدني وأساتذة الإعلام المهتمين بالتراث، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات العامة والرموز البارزة في المجتمع.