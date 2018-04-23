القاهرة : الإثنين 23 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:22 م

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف
05:52 م

مدير «الاحتياجات التعبوية» بالإحصاء: استعداد تام لمواجهة أى دعوات لشل حركة الدولة
02:57 م

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»
09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
01:08 ص

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام
03:23 م

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا
03:10 م

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية
08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
03:37 م

السعودية: ندعم مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة
03:16 م

ظِلّ رجل.. وسيلة جديدة لتأمين منازل النساء في اليابان
03:14 م

الحكومة: «التأمين الصحي الشامل» مشروع قومي سيطبق بصورة متكاملة
02:35 م

«عريقات»: «لو كان أحمد ياسين بيننا لشارك فى اجتماع المجلس الوطني»
الثقافة
الإثنين 23/أبريل/2018 - 09:00 م

التنسيق الحضاري: خطة عمرانية تراثية متكاملة 2050 لوسط البلد

المهندس محمد أبو
المهندس محمد أبو سعدة
إسلام الخطيب
dostor.org/2140912

عقد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، منتدى التراث الأول الذي حمل عنوان «التراث القيمة التنمية»، بحضور كل من محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد، والدكتور بشر إمام، ممثل منظمة اليونسكو، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتراث، برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة.

وناقش على مدار ثلاث جلسات عدة محاور، ركزت على أهمية التراث وقيمة الحفاظ عليه، وكيفية إيجاد عائد اقتصادي لضمان استدامة عملية التطوير، فضلًا عن جهود الدولة في تطوير المواقع التراثية والجهود المستمرة في ترميم وتطوير وسط القاهرة، وكذلك تسليط الضوء على أهمية رفع الوعي بالحفاظ على التراث المادي وغير المادي من خلال الإعلام، بمشاركة 15 متحدثًا.

وأكد محافظ القاهرة أهمية فكرة المنتدى، وأهمية المحاور التي تم مناقشتها فيه، وقدرته على فتح قنوات الاتصال بكل الأطياف المنوطة بالتراث والحفاظ عليه، سواء كان تراث مادي ملموس أو تراث غير مادي، فالتراث هو الذي يشكل وعى الأمم ومدى تقدمها.

وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، لعقد دورات تدريبية للأحياء، لتطبيق اشتراطات الحفاظ على المناطق التراثية بالمحافظة، والعمل على إنشاء إدارة متخصصة للمناطق التراثية.

بدوره، قال محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، إن هذا المنتدى هو الثمرة الأولى في توحيد جهود الحفاظ على التراث، وأنتج عنه العديد من الرؤى المشتركة بين كل الجهات.

وأضاف أن الملتقى أثمر عنه عدة توصيات سيتم عرضها على المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، ورئيس لجنة الحفاظ على القاهرة التراثية، ورفعها إلى وزيرة الثقافة من أجل دراستها وإيجاد آليات تنفيذها، والتي من أهمها الحفاظ على كل أشكال التراث المادي وغير المادي، وعدم الفصل بينهما، وأن المواطن هو اساس الاستثمار في العمران التراثي والحفاظ عليه.

وأوصى المنتدى بوضع خطة عمرانية تراثية متكاملة 2050 لوسط البلد، ونشرها على جميع الأطراف المعنية، ولفت إلى ضرورة إنشاء إدارات للتنسيق الحضاري بالمحافظات، مع القيام بحملات توعية ودورات تدريبية من أجل النظر للتراث على أنه مورد اقتصادي، وليس عبئًا على الدولة.

حضر المنتدى وحاضر به نخبة متخصصة من أساتذة العمارة والتخطيط العمراني والمهتمين بالتراث من الجهات الحكومية والمجتمع المدني وأساتذة الإعلام المهتمين بالتراث، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات العامة والرموز البارزة في المجتمع.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)

منذ أقل من شهر

الخميس.. أحمد خالد توفيق في بيت السناري.. و«الناشرين» يطلب 20% خصمًا على كُتبه

منذ أقل من شهر

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟

منذ أقل من شهر

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)

منذ شهر

حلمي التوني: أزمتنا بدأت من السادات.. ومبارك جابنا الأرض

منذ أقل من شهرين

«القصبي» يسلط الضوء على تحقيق «الدستور» الخاص بإفلاس نادي القصة

الآن

عاجل.. شاحنة تدهس 10 أشخاص في كندا

«ماكرون» يصل إلى الولايات المتحدة في زيارة تستغرق 3 أيام

بث مباشر.. حلقة جديدة من «90 دقيقة» مع محمد الباز

وزير الإعلام السوداني: محمد صلاح قدوة للشباب العربى والأجنبى

الأكثر قراءة

«أولتراس أهلاوي» يعلن تجميد نشاطه

اليوم.. محاكمة عامل جمع بين زوجتين «مسيحية» و«مسلمة»

جدل حول وفاة الفنانة المغربية وئام الدحماني المفاجئة

مفاجأة.. نجم الدراويش يدخل حسابات كوبر لتعويض النني

ألبومات الصور

الأمير وليام وزوجته يرزقان بمولود ثالث (صور)

الجامعة الكندية تكرم أبطال «أبو العروسة» بحضور سيد رجب ومحمود حجازي

حملة مكبرة لإزالة التعديات على خطوط مياه الشرب بـ«غزالة الضبعة»

بالصور.. محافظ المنيا يفتتح وحدة مرور سمالوط

نجم الساعة

قصة «بيت المقدس» من التعارف فى طرة حتى مبايعة البغدادى

الأكثر قراءة

«أولتراس أهلاوي» يعلن تجميد نشاطه

اليوم.. محاكمة عامل جمع بين زوجتين «مسيحية» و«مسلمة»

جدل حول وفاة الفنانة المغربية وئام الدحماني المفاجئة

مفاجأة.. نجم الدراويش يدخل حسابات كوبر لتعويض النني

كشكول

التعليم تكشف حقيقة إلغاء إجازة نهاية العام الدراسي للمعلمين

رئيس جامعة الأزهر يتناول الغداء مع طالبات المدينة الجامعية

المؤتمر الخامس لجودة التعليم يوصي بإنشاء جامعات تطبيقية وتكنولوجية

رئيسة الإدارة المركزية للوافدين بالتعليم العالي تستقبل وفدا ماليزيا

بدء امتحانات نهاية لصفوف النقل الابتدائي بالوادي الجديد

الأمصار

مستشار ملك البحرين يطرد مراسل الجزيرة من مؤتمر في الكويت

زلزال يضرب ولاية مستغانم غربي الجزائر

الفيصلي الأردني يتأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي

بيليه لمحمد صلاح : شرف عظيم لي أن أشاهدك وأنت تلعب

ليفربول يحدد سعر بيع «محمد صلاح» إلى ريال مدريد

منوعات

وزير الإعلام السوداني: محمد صلاح قدوة للشباب العربى والأجنبى

هاشتاج حسام غالي يتصدر «تويتر»

وزيرا الرياضة والإنتاج الحربي يشهدان إنشاء صالة جمباز الجزيرة

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك