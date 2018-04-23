«الجبير» يبحث مع نظيره الجابوني دعم العلاقات بين البلدين

بحث عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، مع وزير خارجية الجابون، نويل نيلسون ميسون، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين بما يدعم العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللقاء حضره من الجانب السعودي كل من وزير الدولة لشئون الدول الإفريقية، أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية والاقتصادية السفير عادل بن سراج مرداد، ومدير عام الإدارة الأفريقية، بوزارة الخارجية عبدالله الماضي.

