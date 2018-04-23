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الإثنين 23/أبريل/2018 - 08:56 م

تأجيل محاكمة المتهمين باغتصاب ممثلة مغمورة بالطالبية لـ1 أغسطس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
متابعات
dostor.org/2140906

قررت الدائرة الـ5 بمحكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة 4 متهمين بينهم 3 طلاب؛ باغتصاب ممثلة مغمورة تحت تهديد السلاح، بعد اقتحام منزلها بمنطقة الطالبية، وهى القضية المقيدة برقم 11821 سنة 2016 جنوب الجيزة، لجلسة 1 أغسطس المقبل للمرافعة.

واتهمت النيابة العامة كلًا من "أحمد. م"، 21 سنة طالب، و"محمد. ن"، 20 سنة، طالب، "محمد.ع"، 20 سنة، طالب،" على.ج"، 22 سنة، بمواقعة أنثى وهى "أ.ح" بغير رضاها؛ وذلك بأن اقتحموا عليها مسكنها، وأشهروا فى وجهها أسلحتهم النارية مهددين بإلحاق الأذى بها ونجلها الصغير المرافق لها بالسكن ونزعوا عنها ملابسها كرهًا، وتناوبوا الاعتداء عليها.

كما اتهمت النيابة المتهمين بسرقة مبلغ مالى ومنقولات من المنزل بأن صعدوا إلى مسكنها موقنين بتواجدها، ودفع المتهم الأول الباب كاسرًا اياه ثم نزل إلى أسفل العقار لمراقبة الطريق، بينما اقتحم باقى المتهمين المسكن، وأشهروا فى وجهها الأسلحة البيضاء فشلوا حركتها وقدرتها على المقاومة، فضلًا عن حيازتهم أسلحة نارية وطلقات غير مرخصة.

تلقى الرائد مصطفى خليل، رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بلاغا من ربة منزل أفادت فيه بأنها تقيم بمفردها بشقة بمنطقة الطالبية، وفوجئت بــ4 أشخاص يكسرون باب شقتها وهددوها بسلاح نارى ثم تناوبوا اغتصابها واستولوا على بعض المتعلقات من شقتها وفروا هاربين.

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