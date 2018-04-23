القاهرة : الإثنين 23 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:22 م

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف
05:52 م

مدير «الاحتياجات التعبوية» بالإحصاء: استعداد تام لمواجهة أى دعوات لشل حركة الدولة
02:57 م

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»
09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
01:08 ص

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام
03:23 م

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا
03:10 م

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية
08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
03:37 م

السعودية: ندعم مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة
03:16 م

ظِلّ رجل.. وسيلة جديدة لتأمين منازل النساء في اليابان
03:14 م

الحكومة: «التأمين الصحي الشامل» مشروع قومي سيطبق بصورة متكاملة
02:35 م

«عريقات»: «لو كان أحمد ياسين بيننا لشارك فى اجتماع المجلس الوطني»
اقتصاد
الإثنين 23/أبريل/2018 - 08:54 م

«اليانز مصر»: توسع نشاط شركات التأمين يدعم التنمية الاقتصادية

محمد مهران العضو
محمد مهران العضو المنتدب لشركة اليانز
أسامة الشندويلي - عدسة: أحمد الصياد
dostor.org/2140903

قال محمد مهران العضو المنتدب لشركة اليانز مصر للتأمين، إن دخول شركات التأمين في قطاعي الصحة والتعليم سيعمل على إحداث نقطة تحوّل مهمة في القطاع، ما يدعم التنمية الاقتصادية في مصر.

وأضاف مهران، في تصريحات صحفية الإثنين، على هامش منتدي الأفرواسيوي للتأمين، أن تطوير قطاع التأمين يحتاج إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة من أجل التوسع في انتشار أنشطة وخدمات ومنتجات الشركات، موضحًا أن العالم يمر بحالة من المتغيرات السريعة ولا بدّ من مواكبة هذا التطور السريع.

ويمثل موضوع الشمول المالي محورًا أساسيًا لفعاليات المنتدى على مدار يومين، بعنوان «تأمينات الحياة والشمول المالي: الوصول لجميع شرائح المجتمع» بحضور كبار مسئولى الدولة المصرية المعنيين بملف الخدمات المالية غير المصرفية فى مصر، وفى مقدمتهم رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وقيادات شركات التأمين المصرية واتحادات التأمين الإقليمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية وممثلو 140 منظمة وشركة تأمين من 20 دولة عضوًا بالاتحاد.

يتزامن مع انعقاد منتدى الحياة بدأ فعاليات الاحتفال باليوم العربى للشمول المالى 27 أبريل الجاري، حيث تسهم الدول العربية في تشجيع مؤسساتها المالية على نشر مزايا الخدمات المالية المقدمة؛ لتلائم وتواكب احتياجات فئات المجتمع من خلال عرض رسائل توعوية عن مزايا لأبرز الخدمات المصرفية والمالية التى تقدمها عبر مواقعها الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعى، وأجهزة الصرف الآلي أو إرسال رسائل نصية للعملاء.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا

منذ أقل من شهر

«أرامكو» السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم

منذ أقل من شهر

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا

منذ أقل من شهر

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا

منذ أقل من شهر

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

منذ أقل من شهر

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

الآن

عاجل.. شاحنة تدهس 10 أشخاص في كندا

«ماكرون» يصل إلى الولايات المتحدة في زيارة تستغرق 3 أيام

بث مباشر.. حلقة جديدة من «90 دقيقة» مع محمد الباز

وزير الإعلام السوداني: محمد صلاح قدوة للشباب العربى والأجنبى

الأكثر قراءة

«أولتراس أهلاوي» يعلن تجميد نشاطه

اليوم.. محاكمة عامل جمع بين زوجتين «مسيحية» و«مسلمة»

جدل حول وفاة الفنانة المغربية وئام الدحماني المفاجئة

مفاجأة.. نجم الدراويش يدخل حسابات كوبر لتعويض النني

ألبومات الصور

الأمير وليام وزوجته يرزقان بمولود ثالث (صور)

الجامعة الكندية تكرم أبطال «أبو العروسة» بحضور سيد رجب ومحمود حجازي

حملة مكبرة لإزالة التعديات على خطوط مياه الشرب بـ«غزالة الضبعة»

بالصور.. محافظ المنيا يفتتح وحدة مرور سمالوط

نجم الساعة

قصة «بيت المقدس» من التعارف فى طرة حتى مبايعة البغدادى

الأكثر قراءة

«أولتراس أهلاوي» يعلن تجميد نشاطه

اليوم.. محاكمة عامل جمع بين زوجتين «مسيحية» و«مسلمة»

جدل حول وفاة الفنانة المغربية وئام الدحماني المفاجئة

مفاجأة.. نجم الدراويش يدخل حسابات كوبر لتعويض النني

كشكول

التعليم تكشف حقيقة إلغاء إجازة نهاية العام الدراسي للمعلمين

رئيس جامعة الأزهر يتناول الغداء مع طالبات المدينة الجامعية

المؤتمر الخامس لجودة التعليم يوصي بإنشاء جامعات تطبيقية وتكنولوجية

رئيسة الإدارة المركزية للوافدين بالتعليم العالي تستقبل وفدا ماليزيا

بدء امتحانات نهاية لصفوف النقل الابتدائي بالوادي الجديد

الأمصار

فرقة هندية تقدم رقصا معاصرا بروح فلسطينية في «رام الله»

مستشار ملك البحرين يطرد مراسل الجزيرة من مؤتمر في الكويت

زلزال يضرب ولاية مستغانم غربي الجزائر

الفيصلي الأردني يتأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي

بيليه لمحمد صلاح : شرف عظيم لي أن أشاهدك وأنت تلعب

منوعات

وزير الإعلام السوداني: محمد صلاح قدوة للشباب العربى والأجنبى

هاشتاج حسام غالي يتصدر «تويتر»

وزيرا الرياضة والإنتاج الحربي يشهدان إنشاء صالة جمباز الجزيرة

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك