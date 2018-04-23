«اليانز مصر»: توسع نشاط شركات التأمين يدعم التنمية الاقتصادية

قال محمد مهران العضو المنتدب لشركة اليانز مصر للتأمين، إن دخول شركات التأمين في قطاعي الصحة والتعليم سيعمل على إحداث نقطة تحوّل مهمة في القطاع، ما يدعم التنمية الاقتصادية في مصر.



وأضاف مهران، في تصريحات صحفية الإثنين، على هامش منتدي الأفرواسيوي للتأمين، أن تطوير قطاع التأمين يحتاج إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة من أجل التوسع في انتشار أنشطة وخدمات ومنتجات الشركات، موضحًا أن العالم يمر بحالة من المتغيرات السريعة ولا بدّ من مواكبة هذا التطور السريع.



ويمثل موضوع الشمول المالي محورًا أساسيًا لفعاليات المنتدى على مدار يومين، بعنوان «تأمينات الحياة والشمول المالي: الوصول لجميع شرائح المجتمع» بحضور كبار مسئولى الدولة المصرية المعنيين بملف الخدمات المالية غير المصرفية فى مصر، وفى مقدمتهم رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وقيادات شركات التأمين المصرية واتحادات التأمين الإقليمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية وممثلو 140 منظمة وشركة تأمين من 20 دولة عضوًا بالاتحاد.



يتزامن مع انعقاد منتدى الحياة بدأ فعاليات الاحتفال باليوم العربى للشمول المالى 27 أبريل الجاري، حيث تسهم الدول العربية في تشجيع مؤسساتها المالية على نشر مزايا الخدمات المالية المقدمة؛ لتلائم وتواكب احتياجات فئات المجتمع من خلال عرض رسائل توعوية عن مزايا لأبرز الخدمات المصرفية والمالية التى تقدمها عبر مواقعها الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعى، وأجهزة الصرف الآلي أو إرسال رسائل نصية للعملاء.