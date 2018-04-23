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الإثنين 23/أبريل/2018 - 08:54 م

كولومبيا تسلم قائدا سابقا لجماعة يمينية إلى عملاء أمريكيين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2140902

سلمت كولومبيا، اليوم الإثنين، قائدا سابقا لجماعة يمينية شبه عسكرية إلى السلطات الأمريكية لمرافقته إلى نيويورك للمثول للمحاكمة بتهمة تهريب المخدرات.

وأفادت إذاعة «كاراكول» بأنه تم تسليم دانيال ريندون، المعروف أيضا باسم «دون ماريو»، إلى عملاء من وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية في قاعدة عسكرية بالقرب من العاصمة بوجوتا.

يذكر أن ريندون كان قائدًا لقوات الدفاع الذاتي المتحدة شبه العسكرية في كولومبيا، التي قاتلت ضد المتمردين اليساريين في التسعينات ونفذت العديد من الجرائم.

وبعد تسريح القوات شبه العسكرية في عام 2006، أسس ريندون عدة عصابات إجرامية، بما في ذلك عصابة «جلف كلان».

وتعتبر العصابة الآن أقوى عصابة إجرامية في البلد الواقع بأمريكا الجنوبية، وهي متورطة في تهريب المخدرات والتعدين غير الشرعي والابتزاز.

ويلقى باللوم عليها أيضا في العديد من عمليات القتل والنفي.

ولم ترد وزارة العدل الأمريكية على رسالة إلكترونية تطلب تأكيدًا للتقرير.

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