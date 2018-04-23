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الإثنين 23/أبريل/2018 - 08:52 م

بابا الفاتيكان يوزع الآيس كريم على المشردين

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
dostor.org/2140897

أصبح البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الإثنين، موزعا للآيس كريم لمدة يوم، عندما وزع مندوبون عن منظمة خيرية في روما 3 آلاف قطعة من الآيس كريم على المشردين والمحتاجين هدية منه لهم بمناسبة الاحتفال بيوم القديس جورج.

وولد البابا فرنسيس باسم جورج ماريو بيرجوجليو وتماشيا مع التقاليد البابوية لا يحتفل بعيد ميلاده لكنه يحتفل بيوم القديس جورج الذي سُمي على اسمه عند ولادته. واليوم الإثنين هو يوم القديس جورج وعطلة في الفاتيكان.

وقال مكتب توزيع العطايا التابع للفاتيكان إنه سيتم توزيع 3000 قطعة من الآيس كريم باسم البابا على المشردين والمحتاجين الذين يتم استقبالهم في الملاجئ وصالات الطعام والمنشآت الصحية والحمامات المخصصة للمشردين في روما والتي يدير معظمها جمعيات خيرية كاثوليكية.

كان البابا فرنسيس دعا في الماضي المشردين في روما إلى جولة خاصة بمتاحف الفاتيكان وقضاء يوم في السيرك على حسابه.

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