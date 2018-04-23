تأخر إقلاع 4 رحلات جوية من مطار القاهرة

تسببت الأعطال الفنية والصيانة وظروف التشغيل في تأخر إقلاع 4 رحلات جوية دولية في مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الإثنين، إذ تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.



وكان برج المراقبة الجوية بالمطار تلقى إخطارا من شركة طيران الخطوط الجوية السعودية بتأخر إقلاع رحلتها رقم 318 والمتجهة إلى المدنية، ورحلة شركة الخطوط الألمانية «لوفتاهنزا» رقم 589 والمتجهة إلى فرانكفورت، ورحلة شركة نسمة للطيران رقم 184 والمتجهة إلى ينبع بالمملكة العربية السعودية، بسبب ظروف التشغيل.



كما تأخر إقلاع رحلة شركة نسمة للطيران رقم 140 المتجهة إلى القصيم، بسبب عطل فني أصابها أثناء إنهاء إجراءات إقلاعها، إذ تم إنزال الركاب وإصلاح العطل، واستأنفت الطائرة رحلتها متجهة إلى السعودية بعد تأخر 120 دقيقة عن موقعها المحدد.



ومن جانبها، سهّلت السلطات الأمنية في المطار، الحركة الركابية داخل صالات السفر لمنع التكدس والازدحام واستضافة ركاب الرحلات المتأخرة بصالة الترانزيت.

