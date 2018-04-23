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اقتصاد
الإثنين 23/أبريل/2018 - 08:51 م

أمريكا تبيع أذون خزانة عند أعلى أسعار للفائدة منذ أغسطس 2008

الخزانة الأمريكية
الخزانة الأمريكية
dostor.org/2140895

أظهرت بيانات من الخزانة الأمريكية، أن الوزارة باعت اليوم الإثنين، أذون خزانة لأجل ثلاثة أشهر وستة أشهر عند أعلى مستويات للفائدة منذ أغسطس 2008 بفضل طلب قوي من المستثمرين.
ودفعت الخزانة للمستثمرين سعر فائدة قدره 1.830 بالمئة في أحدث إصدار للأذون لأجل ثلاثة أشهر، وسعر فائدة قدره 1.985 بالمئة في أحدث إصدار للأذون لأجل ستة أشهر.

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