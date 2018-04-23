روسيا: عضوية دول البلقان في حلف الأطلسي تهدد الأمن

قالت فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة المجلس الأعلى في البرلمان الروسي، اليوم الاثنين، إن توسيع حلف شمال الأطلسي ليضم أعضاء من دول البلقان يقوض لأمن والاستقرار في المنطقة.



وأشارت ماتفيينكو، خلال حديثها أمام المجلس الأعلى لبرلمان البوسنة، إلى جمهورية الجبل الأسود المجاورة التي انضمت في الآونة الأخيرة إلى عضوية الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة كما انتقدت طموحات مقدونيا للانضمام إليه.



وقالت ماتفيينكو: "انضمام الجبل الأسود إلى حلف شمال الأطلسي ضد إرادة نصف مواطنيها بشكل عملي أصبح أقوى انتهاك للمبادئ الأساسية للديمقراطية الحديثة"، مضيفة أن مقدونيا تحاول كذلك تكرار "التجربة الخطيرة ذاتها".



وتابعت ماتفيينكو: "هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى مزيد من زعزعة الاستقرار للوضع في المنطقة وتقوض نظام الأمن الأوروبي".



وانضمت جمهورية الجبل الأسود إلى الحلف، العام الماضي، وتطمح إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي بحلول عام 2025، وهو نفس التوقيت الذي من المتوقع أن تنضم فيه صربيا.



وكانت كرواتيا، وهي أيضًا إحدى دول يوغوسلافيا السابقة، انضمت إلى الاتحاد في أبريل 2009.

