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الثقافة
الإثنين 23/أبريل/2018 - 08:49 م

الشاعر السعودي إبراهيم الجريفاني يوقع ديوانه «امرأة لعة» السبت

الشاعر السعودي إبراهيم
حسام الضمراني
dostor.org/2140892

وقع الشاعر السعودي إبراهيم الجريفاني أحدث دواوينه الشعرية "امرأة لعة" بفندق ماريوت القاهرة في الخامسة من مساء السبت المقبل، بجانب حفل توقيع معرض فن تشكيلي، بالتعاون مع مستشفى سرطان الأطفال 57357 مصر.

وأكد الجريفاني أن هذا المساء سيكون مفعمًا بالمنتج الثقافي، حيث تشارك فى الحفل ثمان تشكيليات عربيات يعرضن 24 لوحة تحاكى الإبداع وهن من مصر التشكيليات: باسنت كردى، مي عماد، شيماء العريف، ولاء خليفة، ومن المملكة العربية السعودية دنيا الصالح، سميرة الأهدل، علياء الدقس، ومن لبنان الفنانة غادة آغا.

وأضاف الشاعر السعودي أن المثقف لا يمكنه أن يعيش في محيط اجتماعي لا يعلي من شأن الثقافة وحاملها ومنتجها، لهذا فإن العمل الحقيقي الذي لابدّ أن يقوم به المثقف ليس الهروب من المحيط الاجتماعي والانعزال عنه وإنما السعي الجاد لتأسيس الحقائق الثقافية التي تمارس دورًا تنويريًا في المحيط الاجتماعي، وأن رسالة المثقف الحضارية تتجسد في العمل على بلورة المشروع الثقافي للأمة، الذي يجعلها تتواصل مع تاريخها المجيد، ويبلور لها النظام الثقافي الفاعل في حاضرها والمتناغم مع متطلبات عصرها والمجيب على تساؤلاته وتحدياته.

يأتي حفل التوقيع بالتعاون مع مستشفى 57 إيمانا منه بدور المثقف الإنساني لتعميق دوره الاجتماعي، واستشعار دوره، لنشر الوعي المؤنس، وتفعيل مجتمع ينعم بالصحة تحت شعار «أطفال بلا سرطان».

الشاعر السعودي إبراهيم الجريفاني يوقع ديوانه «امرأة لعة» السبت
الشاعر السعودي إبراهيم الجريفاني يوقع ديوانه «امرأة لعة» السبت
الشاعر السعودي إبراهيم الجريفاني يوقع ديوانه «امرأة لعة» السبت
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