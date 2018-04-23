هشام إسماعيل بالزي الأزهري على بوستر «أهو ده اللي صار»

ظهر الفنان هشام إسماعيل على البوستر الدعائي للمسلسل الدرامي «أهو ده اللي صار»، مرتديًا الزي الأزهري.



وقال «إسماعيل» في تصريح خاص لـ«الدستور»، إنه يجسد خلال المسلسل شخصية شيخ أزهري، يُدعى «زهار»، ويتمتع بخفة الظل، وتجمعه العديد من المشاهد مع الفنان أحمد داود وعلي الطيب.



«أهو ده اللى صار»، تأليف عبدالرحيم كمال، المتخصص في عالم الدراما الصعيدية، وإخراج حاتم علي، ويشارك فى بطولته كل من سوسن بدر، محمد فراج، أحمد داوود، محمود البزاوى، هشام إسماعيل، ألفت عمر، لاشينة لاشين، منة بدر، وتيسير.