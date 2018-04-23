القاهرة : الإثنين 23 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:22 م

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف
05:52 م

مدير «الاحتياجات التعبوية» بالإحصاء: استعداد تام لمواجهة أى دعوات لشل حركة الدولة
02:57 م

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»
09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
01:08 ص

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام
03:23 م

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا
03:10 م

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية
08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
03:37 م

السعودية: ندعم مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة
03:16 م

ظِلّ رجل.. وسيلة جديدة لتأمين منازل النساء في اليابان
03:14 م

الحكومة: «التأمين الصحي الشامل» مشروع قومي سيطبق بصورة متكاملة
02:35 م

«عريقات»: «لو كان أحمد ياسين بيننا لشارك فى اجتماع المجلس الوطني»
فن
الإثنين 23/أبريل/2018 - 08:48 م

هشام إسماعيل بالزي الأزهري على بوستر «أهو ده اللي صار»

الفنان هشام إسماعيل
الفنان هشام إسماعيل
حسن أمين
dostor.org/2140891

ظهر الفنان هشام إسماعيل على البوستر الدعائي للمسلسل الدرامي «أهو ده اللي صار»، مرتديًا الزي الأزهري.

وقال «إسماعيل» في تصريح خاص لـ«الدستور»، إنه يجسد خلال المسلسل شخصية شيخ أزهري، يُدعى «زهار»، ويتمتع بخفة الظل، وتجمعه العديد من المشاهد مع الفنان أحمد داود وعلي الطيب.

«أهو ده اللى صار»، تأليف عبدالرحيم كمال، المتخصص في عالم الدراما الصعيدية، وإخراج حاتم علي، ويشارك فى بطولته كل من سوسن بدر، محمد فراج، أحمد داوود، محمود البزاوى، هشام إسماعيل، ألفت عمر، لاشينة لاشين، منة بدر، وتيسير.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)

منذ أقل من شهر

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى

منذ أقل من شهر

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟

منذ أقل من شهر

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه

منذ أقل من شهر

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه

منذ أقل من شهر

عودة فضل شاكر.. 8 معلومات عن أغنية «ليه الجرح»

الآن

عاجل.. شاحنة تدهس 10 أشخاص في كندا

«ماكرون» يصل إلى الولايات المتحدة في زيارة تستغرق 3 أيام

بث مباشر.. حلقة جديدة من «90 دقيقة» مع محمد الباز

وزير الإعلام السوداني: محمد صلاح قدوة للشباب العربى والأجنبى

الأكثر قراءة

«أولتراس أهلاوي» يعلن تجميد نشاطه

اليوم.. محاكمة عامل جمع بين زوجتين «مسيحية» و«مسلمة»

جدل حول وفاة الفنانة المغربية وئام الدحماني المفاجئة

مفاجأة.. نجم الدراويش يدخل حسابات كوبر لتعويض النني

ألبومات الصور

الأمير وليام وزوجته يرزقان بمولود ثالث (صور)

الجامعة الكندية تكرم أبطال «أبو العروسة» بحضور سيد رجب ومحمود حجازي

حملة مكبرة لإزالة التعديات على خطوط مياه الشرب بـ«غزالة الضبعة»

بالصور.. محافظ المنيا يفتتح وحدة مرور سمالوط

نجم الساعة

قصة «بيت المقدس» من التعارف فى طرة حتى مبايعة البغدادى

الأكثر قراءة

«أولتراس أهلاوي» يعلن تجميد نشاطه

اليوم.. محاكمة عامل جمع بين زوجتين «مسيحية» و«مسلمة»

جدل حول وفاة الفنانة المغربية وئام الدحماني المفاجئة

مفاجأة.. نجم الدراويش يدخل حسابات كوبر لتعويض النني

كشكول

التعليم تكشف حقيقة إلغاء إجازة نهاية العام الدراسي للمعلمين

رئيس جامعة الأزهر يتناول الغداء مع طالبات المدينة الجامعية

المؤتمر الخامس لجودة التعليم يوصي بإنشاء جامعات تطبيقية وتكنولوجية

رئيسة الإدارة المركزية للوافدين بالتعليم العالي تستقبل وفدا ماليزيا

بدء امتحانات نهاية لصفوف النقل الابتدائي بالوادي الجديد

الأمصار

فرقة هندية تقدم رقصا معاصرا بروح فلسطينية في «رام الله»

مستشار ملك البحرين يطرد مراسل الجزيرة من مؤتمر في الكويت

زلزال يضرب ولاية مستغانم غربي الجزائر

الفيصلي الأردني يتأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي

بيليه لمحمد صلاح : شرف عظيم لي أن أشاهدك وأنت تلعب

منوعات

وزير الإعلام السوداني: محمد صلاح قدوة للشباب العربى والأجنبى

هاشتاج حسام غالي يتصدر «تويتر»

وزيرا الرياضة والإنتاج الحربي يشهدان إنشاء صالة جمباز الجزيرة

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك