«ميركل» تؤكد على أهمية النظام المتعدد الأطراف للتجارة العالمية

أكدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، على أهمية النظام المتعدد الأطراف للتجارة العالمية.



تأتي هذه التصريحات قبل لقاء ميركل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمزمع عقده يوم الجمعة المقبل في العاصمة الأمريكية واشنطن.



وقبل عقد محادثات مع رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول في برلين، قالت ميركل اليوم الاثنين، إن "مثل هذا النظام هو شرط أساسي من أجل السلام والاستقرار"، كما أشارت إلى أهمية سياسة التجارة الدولية.



في المقابل، يوجه ترامب انتقادات إلى النظام متعدد الأطراف لمنظمة التجارة الدولية.



يذكر أن الولايات المتحدة تستثني الاتحاد الأوروبي حتى مطلع مايو المقبل، من الجمارك الباهظة على الصلب والألومنيوم.



وكان شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، صرح بأن ميركل تعتزم خلال محادثاتها في واشنطن تجنب تصعيد الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة.



وروجت ميركل لإبرام اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا، وأضافت أنها ترحب بتحقيق تقدم كبير على الطريق نحو مثل هذه الاتفاقية، ونوهت إلى أن منطقة آسيا- الباسيفيك تعتبر واحدة من أكثر المناطق ديناميكية في العالم.



من جانبه، قال تيرنبول إن اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي تمثل أهمية حاسمة بالنسبة لأستراليا، وذكر أن الاتحاد الأوروبي يمثل ثاني أكبر الشركاء التجاريين لبلاده.



وأضاف، في إشارة إلى ترامب، أن سياسة الحمائية والانعزال الاقتصادي بمثابة "شَرَك".



وأشاد تيرنبول بالدور الدولي لميركل ولاسيما في سياسة اللاجئين، وقال إن ميركل أثبتت "قيادة" في الدفاع عن القيم الليبرالية.

