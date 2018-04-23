غدًا.. «بالحجم العائلى» يودع الشروق ويسافر إلى البحر الأحمر

يواصل فريق عمل مسلسل «بالحجم العائلى» تصوير أحداث العمل فى أحد المستشفيات، بمدينة الشروق، ومن المقرر الانتهاء غدًا من التصوير فيها، ثم الانتقال إلى أحد الفنادق بمدينة القصير في البحر الأحمر.



تدور أحداث العمل حول شخصية سفير سابق محب للطعام، متزوج من ميرفت أمين، ويقوم بافتتاح مطعم فى أحد الفنادق بمرسى علم، ولديه 4 أبناء، وتحدث بينهم مفارقات وخلافات فى الآراء، وتتوالى الأحداث فى إطار اجتماعى.



«بالحجم العائلى» إنتاج منى قطب وإبراهيم حمودة، وبطولة يحيى الفخرانى، ميرفت أمين، يسرا اللوزى، أحمد مجدى، ندا موسى، ركين سعد، كارولين خليل، عمر حسن يوسف، شيماء سيف، أحمد كرارة، محمد مهران، وعمرو صالح، وإخراج هالة خليل.