منظمة: زيادة جرائم الكراهية ضد المسلمين بأمريكا

أفادت دراسة نشرها مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، اليوم الإثنين، بأن جرائم الكراهية ضد

المسلمين في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 15%، خلال عام 2017، في زيادة للعام الثاني على التوالي.



وسجل المجلس 300 جريمة كراهية ضد المسلمين، خلال العام الماضي، تراوحت من اعتداء مجموعة من الأشخاص، في يونيو، بالضرب على رجل مسلم في مدينة نيويورك بعدما نعتوه بالإرهابي إلى إحراق مطعم تمتلكه أسرة مسلمة في ولاية كانساس.



وبلغ عدد الحوادث عام 2016، 260 حادثة، وعزا المجلس الزيادة في هذا النوع من الجرائم إلى سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وخصوصًا القيود التي فرضها على الهجرة من البلدان ذات الأغلبية المسلمة.



وقال قدير عباس، محامي المجلس، "لم يحدث هذا الأمر من قبل.. أن تبقى الجالية المسلمة على الدوام هدفًا لرئيس الولايات المتحدة".



وردًا على طلب للتعليق عبر البريد الإلكتروني، قالت كيلي لاف، المتحدثة باسم البيت الأبيض، "تلتزم إدارة ترامب بالقانون وتمقت كل أشكال غيابه بما في ذلك جرائم الكراهية".



وأضافت: "الرئيس ترامب ندد مرارًا بجماعات العنف والعنصرية والكراهية".



وعندما كان مرشحًا للرئاسة تعهد ترامب بمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة "تمامًا" وبعد فترة وجيزة من توليه السلطة أصدر أمرًا تنفيذيًا بحظر معظم المسافرين من عدد من الدول ذات الأغلبية

المسلمة.



وصدرت نسخة معدلة من هذا الأمر، الذي شمل أيضًا كوريا الشمالية، في أواخر العام الماضي.



ولا تمثل جرائم الكراهية البالغ عددها 300، سوى شريحة من إجمالي 2599 واقعة، سجلها المجلس ضد مسلمين خلال عام 2017، بزيادة 17%، عن عدد الوقائع المسجلة في 2016.



ويشمل العدد الإجمالي وقائع تحرش وتمييز في الحصول على الوظائف والمعاملة المتحيزة ضد المسلمين

في جهات حكومية منها مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي وإدارة الجمارك والحدود.



وقال المجلس إن أكثر من ثلث تلك الوقائع جرى تسجيلها في جهات اتحادية "وهو ما يمثل مستوى غير مسبوق من العداء الحكومي تجاه أقلية دينية في الولايات المتحدة".