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الإثنين 23/أبريل/2018 - 07:32 م

أحمد سحاب بين «الإعلام» و«الموسيقى»

أحمد سحاب بين «الإعلام»
dostor.org/2140806

في أجواء من الحب والفرح ووجود الأسرة والأصدقاء، احتفل الإعلامي أحمد سحاب، مدير إدارة التعاقدات والخدمات والتطوير الإعلامي بشركة مزيكا، بحصوله على درجة الدكتوراه المهنية من الأكاديمية الأمريكية للدراسات المتخصصة بدار القضاء العسكري ريحانا بلازا في مدينة نصر.

ناقشه نخبة من دكاترة إعلام جامعة القاهره وعين شمس وحلوان، على رأسهم المستشار عمرو عزت، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، الذي نطق الحكم بعد مناقشة دامت ما يقرب من ساعة ونصف، وقدم «سحاب» فيلمًا تسجيليًا في بداية المناقشة، عرض فيه فكرة الرسالة التي تُظهر مدى أهمية تواصل وتفاعل المشاهد مع البرامج الحوارية الحية على القنوات الفضائية المصرية، وأن هذا التواصل يحقق ما يرجوه المشاهد من هذه البرامج من عرض لآرائه وأفكاره وحل لمشاكله.

وأشاد كل من الإعلاميين وائل الإبراشي ومحمد الغيطي ومحمد سامي ومنة الله فاروق وغيرهم، بخبرة الدكتور أحمد سحاب في هذا المجال من الإعلام، وأنهم من الذين يؤمنون بأهمية تواصل المشاهد مع برامجهم لتحقيق الرسالة الإعلامية الحقيقية.

وعلى صعيد آخر، لا يستطيع أحمد سحاب الإعلامي أن يخفي أحمد سحاب الموزع الموسيقي، فقد انتهى مؤخرًا من توزيع أغنية «الدروس الخصوصية» لـ«ويزو»، بطلة مسرح مصر، من فيلمها الجديد «ويزو سكول»، الذي من المقرر عرضه في السينمات بعيد الفطر القادم، والذي تجسد فيه دور طالبة في مدرسة ثانوي، وتعمل سائقة توك توك بعد الظهر، وتشاركها ممثلة مسرح مصر إسراء عبدالفتاح، إضافة إلى ضيوف الشرف المطرب عبدالباسط حمودة، وإبراهيم وبشوي، زميليها في مسرح مصر، وعبدالله مشرف، وآخرين من أبطال الكوميديا في مصر، الفيلم إخراج علي رجب.

وأكد الدكتور أحمد سحاب أنه لا يوجد أي تناقض بين الإعلام والموسيقى، فكلها فنون وإبداعات لا تختلف سوى من حيث التقديم للمتلقى، وهناك ارتباط وثيق بينها، وأنه عاشق للمجالين، ويستطيع الإبداع فيهما سويًا.

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