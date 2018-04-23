تامر شلتوت يعود بالموسم الثاني لـ«صاحب الخير» في رمضان

يعود الإعلامي تامر شلتوت مرة أخرى إلى تقديم برنامجه «صاحب الخير»، في موسمه الثاني، برمضان المقبل، الذي قدم موسمه الأول العام الماضي.



ويقول «شلتوت»: فكرة البرنامج تعتمد على الأشخاص الذين يقدمون أفعال خير، إلى جانب أعمالهم المعتادة، منها الدكتور الذي يقدم الكشف للمرضى مجانًا، وأيضًا موظف شئون العاملين HR الذي يوظف الناس بدون مقابل، وكل شخص لديه مسئولية مجتمعية تجاه المجتمع الذي ينتمي إليه.



ويؤكد: أن هذا الموسم يختلف أننا سيكون لنا يد كفريق عمل للبرنامج، أن نحث المواطن على فعل الخير بشكل أو بآخر، أما العام الماضي فكان يتم عرض نماذج مضيئة قدمت أعمال خير في المجتمع، وكانت من أبرز حلقات العام الماضي حلقة الفنان الراحل عامر منيب، الذي ترك ثلثي ثروته لصالح الأعمال الخيرية، وحتى الآن تتولى أسرته ذلك.



برنامج «صاحب الخير» من المقرر أن يتم إذاعته على راديو ميجا إف إم، وسيتم تسجيل حلقاته الأيام المقبلة، ورئيس تحرير البرنامج شيرين بكر.