مرعي: مصر استردت سيناء بدماء بواسل القوات المسلحة

هنأ القبطان أحمد مرعي، مسئول متابعة أمانة الشباب بمحافظة الجيزة في حملة "كلنا معاك" سابقًا، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري بمناسبة ذكري تحرير سيناء.



وقال مرعي، في بيان الإثنين: "إن مصر استردت سيناء العظيمة بدماء أبنائها البواسل شهداء القوات المسلحة، وبدعم ومساندة أهالي سيناء الأوفياء".



وأضاف مرعي أن القوات المسلحة مازالت حتي اليوم مستمرة في حربها لاجتثاث جذور الإرهاب الغاشم في سيناء الحبيبة، مؤكدًا علي كامل تأييده للجهود المخلصة المصرة علي تخليص سيناء من شرور الجماعات الإرهابية.



وتابع مسئول أمانة الشباب بمحافظة الجيزة، أن احتفالنا بذكري تحرير سيناء الـ36 هذا العام، يتزامن مع احتفال الشعب المصري بتولي الرئيس لفترة رئاسية ثانية، متمنيًا للرئيس مزيدًا من التقدم والنجاح على الصعيدين السياسي والاقتصادي.