القاهرة : الإثنين 23 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:22 م

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف
05:52 م

مدير «الاحتياجات التعبوية» بالإحصاء: استعداد تام لمواجهة أى دعوات لشل حركة الدولة
02:57 م

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»
09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
01:08 ص

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام
03:23 م

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا
03:10 م

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية
08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
03:37 م

السعودية: ندعم مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة
03:16 م

ظِلّ رجل.. وسيلة جديدة لتأمين منازل النساء في اليابان
03:14 م

الحكومة: «التأمين الصحي الشامل» مشروع قومي سيطبق بصورة متكاملة
02:35 م

«عريقات»: «لو كان أحمد ياسين بيننا لشارك فى اجتماع المجلس الوطني»
عالم
الإثنين 23/أبريل/2018 - 07:19 م

المفوضية الأوروبية تحقق في القروض الحكومية لـ«أليتاليا»

المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية
dostor.org/2140793

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، إجراء تحقيق في أحد القروض التي قدمتها حكومة إيطاليا إلى شركة الطيران الإيطالية المتعثرة أليتاليا لتحديد ما إذا كان هذا القرض الذي استهدف إنقاذ الشركة من الانهيار ينتهك قواعد المنافسة العادلة في الاتحاد الأوروبي.

كانت أليتاليا خضعت للإدارة الاستثنائية من جانب الحكومة الإيطالية، العام الماضي، وحصلت على قرض حكومي بقيمة 900 مليون يورو "1.1 مليار دولار"، حتى تواصل نشاطها.

وقالت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في بيان، إن "وجهة نظر المفوضية حاليًا هي أن أي قرض حكومي يمكن أن يمثل دعمًا حكوميًا" لا يتفق مع قواعد الاتحاد الأوروبي.

يُذكر أن القرض الحكومي الإيطالي يستمر خلال الفترة من مايو 2017 إلى ديسمبر 2018 على الأقل، وهو ما قد يتجاوز فترة السماح المقبولة وهي 6 أشهر كحد أقصى، و"المفوضية تشك في أن المساعدة الحكومية في الحدود الدنيا الضرورية".

في الوقت نفسه، تقول إدارة أليتاليا، التي عينتها الحكومة، إنها ستخفض خسائرها، في حين قال كارلو كاليندا، وزير الصناعة الإيطالي، منذ أسبوعين، إن شركة الطيران استخدمت بالكاد القرض الحكومي.

يُذكر أن الحكومة الإيطالية تبحث عن مشترين لشركة الطيران في إطار جهودها لإنقاذ مستقبلها حيث تلقت بالفعل 3 عروض شراء في وقت سابق من الشهر الحالي.

وتضم قائمة الشركات الراغبة في الشراء "لوفتهانزا" الألمانية، و"إيزي جيت" البريطانية، و"ويز أير" المجرية.

ووصف "كاليندا" عرض "لوفتهانزا" بأنه الأفضل، مضيفًا أن القرار النهائي بشأن بيع "أليتاليا" ستتخذه الحكومية الإيطالية الجديدة.

يشار إلى أن إيطاليا تواجه صعوبة حاليًا في تشكيل حكومة جديدة بسبب الخلافات بين الأحزاب الإيطالية حول تشكيل الحكومة الجديدة، بعد فشل أي قوة سياسية في تحقيق الأغلبية في الانتخابات العامة التي أجريت، يوم 4 مارس الماضي.

اقرأ أيضًا
منذ ساعتين

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف

منذ حوالي 5 ساعات

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»

منذ حوالي 11 ساعة

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى

منذ يوم

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا

منذ يومين

السعودية: ندعم مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة

منذ يومين

«عريقات»: «لو كان أحمد ياسين بيننا لشارك فى اجتماع المجلس الوطني»

الآن

شاكر: اتفاقية الاتحاد الأوروبي تتضمن تحديث استراتيجية الطاقة حتى 2035

تراجع أسعار الذهب.. و«عيار 21» يسجل 654 جنيهًا

مفوض الاتحاد الأوروبي: مصر في طريقها لتصبح مركزا للطاقة بالمنطقة

وزير التجارة السوداني يبحث تفعيل تجارة الحدود مع مصر وليبيا

الأكثر قراءة

«أولتراس أهلاوي» يعلن تجميد نشاطه

اليوم.. محاكمة عامل جمع بين زوجتين «مسيحية» و«مسلمة»

مفاجأة.. نجم الدراويش يدخل حسابات كوبر لتعويض النني

جدل حول وفاة الفنانة المغربية وئام الدحماني المفاجئة

ألبومات الصور

الجامعة الكندية تكرم أبطال «أبو العروسة» بحضور سيد رجب ومحمود حجازي

حملة مكبرة لإزالة التعديات على خطوط مياه الشرب بـ«غزالة الضبعة»

بالصور.. محافظ المنيا يفتتح وحدة مرور سمالوط

بالفيديو.. «الفنون التطبيقية» تحتفل بمؤتمرها الخامس

نجم الساعة

قصة «بيت المقدس» من التعارف فى طرة حتى مبايعة البغدادى

الأكثر قراءة

«أولتراس أهلاوي» يعلن تجميد نشاطه

اليوم.. محاكمة عامل جمع بين زوجتين «مسيحية» و«مسلمة»

مفاجأة.. نجم الدراويش يدخل حسابات كوبر لتعويض النني

جدل حول وفاة الفنانة المغربية وئام الدحماني المفاجئة

كشكول

التعليم تكشف حقيقة إلغاء إجازة نهاية العام الدراسي للمعلمين

رئيس جامعة الأزهر يتناول الغداء مع طالبات المدينة الجامعية

المؤتمر الخامس لجودة التعليم يوصي بإنشاء جامعات تطبيقية وتكنولوجية

رئيس الإدارة المركزية للوافدين بالتعليم العالي تستقبل وفد ماليزي

بدء امتحانات نهاية لصفوف النقل الابتدائي بالوادي الجديد

الأمصار

الحكومة اليمنية الشرعية: مقتل صالح صماد ضربة قوية للحوثيين

الاتحاد الوطنى لطلاب موريتانيا يبدأ انتخاب أعضائه في الكليات

نصر الحريري: السعودية ودول عربية أخرى توقفت عن دعم المعارضة السورية

وزير الخارجية الروسي يرتب لزيارة بوتين إلى الصين

الإمارات تعلن عن دعم مالي للفلسطينيين بقيمة 70 مليون دولار

منوعات

وزير الإعلام السوداني: محمد صلاح قدوة للشباب العربى والأجنبى

هاشتاج حسام غالي يتصدر «تويتر»

وزيرا الرياضة والإنتاج الحربي يشهدان إنشاء صالة جمباز الجزيرة

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك