المفوضية الأوروبية تحقق في القروض الحكومية لـ«أليتاليا»

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، إجراء تحقيق في أحد القروض التي قدمتها حكومة إيطاليا إلى شركة الطيران الإيطالية المتعثرة أليتاليا لتحديد ما إذا كان هذا القرض الذي استهدف إنقاذ الشركة من الانهيار ينتهك قواعد المنافسة العادلة في الاتحاد الأوروبي.



كانت أليتاليا خضعت للإدارة الاستثنائية من جانب الحكومة الإيطالية، العام الماضي، وحصلت على قرض حكومي بقيمة 900 مليون يورو "1.1 مليار دولار"، حتى تواصل نشاطها.



وقالت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في بيان، إن "وجهة نظر المفوضية حاليًا هي أن أي قرض حكومي يمكن أن يمثل دعمًا حكوميًا" لا يتفق مع قواعد الاتحاد الأوروبي.



يُذكر أن القرض الحكومي الإيطالي يستمر خلال الفترة من مايو 2017 إلى ديسمبر 2018 على الأقل، وهو ما قد يتجاوز فترة السماح المقبولة وهي 6 أشهر كحد أقصى، و"المفوضية تشك في أن المساعدة الحكومية في الحدود الدنيا الضرورية".



في الوقت نفسه، تقول إدارة أليتاليا، التي عينتها الحكومة، إنها ستخفض خسائرها، في حين قال كارلو كاليندا، وزير الصناعة الإيطالي، منذ أسبوعين، إن شركة الطيران استخدمت بالكاد القرض الحكومي.



يُذكر أن الحكومة الإيطالية تبحث عن مشترين لشركة الطيران في إطار جهودها لإنقاذ مستقبلها حيث تلقت بالفعل 3 عروض شراء في وقت سابق من الشهر الحالي.



وتضم قائمة الشركات الراغبة في الشراء "لوفتهانزا" الألمانية، و"إيزي جيت" البريطانية، و"ويز أير" المجرية.



ووصف "كاليندا" عرض "لوفتهانزا" بأنه الأفضل، مضيفًا أن القرار النهائي بشأن بيع "أليتاليا" ستتخذه الحكومية الإيطالية الجديدة.



يشار إلى أن إيطاليا تواجه صعوبة حاليًا في تشكيل حكومة جديدة بسبب الخلافات بين الأحزاب الإيطالية حول تشكيل الحكومة الجديدة، بعد فشل أي قوة سياسية في تحقيق الأغلبية في الانتخابات العامة التي أجريت، يوم 4 مارس الماضي.

