بتر قدم طفل فلسطيني أصيب بنيران الاحتلال

بتر أطباء قدم طفل فلسطيني يدعى عبدالرحمن نوفل، 12 عاما، أصيب برصاص جيش الاحتلال خلال صدامات على الحدود بين غزة وإسرائيل، وانتشرت صورته في وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي.



وجرح الطفل، الثلاثاء، خلال صدامات على طول الحدود، شرق مخيم البريج وسط غزة، وبعد ذلك تم نقله من غزة إلى الضفة الغربية لعلاجه إلا أن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ قدمه.



وقال نوفل، وهو يرقد على سريره في المستشفى في رام الله محاولا الابتسام، إنه كان يرشق الجنود الإسرائيليين بالحجارة قرب الحدود عندما تعرض لإطلاق النار.