«كربون».. فيلم تسجيلى لطلاب إعلام بنى سويف

صور مجموعة من طلاب إعلام بنى سويف، قسم الإذاعة والتليفزيون، فيلمًا تسجيليًا، مدته 14 دقيقة، بعنوان «كربون»، ضمن إطار مشروعات التخرج.



يتناول الفيلم ظاهرة القوالب الفكرية، التي يحملها نسبة كبيرة من الناس، تجعلهم يحكمون على غيرهم بناء على شكلهم الخارجي أو معرفة سطحية بهم أو بظروف حياتهم.



يهدف الفيلم إلى تسليط الضوء على تلك الظاهرة ومعالجتها ومحاولة وضع حلول للقضاء عليها، وتتلخص رسالة الفيلم فى أن ما تراه ليس بالضرورة الصورة الكاملة، وأن هناك جانبًا فى كل شخص لا يراه الكثيرون.



ولاقت الحملة الترويجية للفيلم على السوشيال ميديا تفاعلًا كبيرًا، خاصة بعد ما أطلق صناع الفيلم هاشتاج «نص الحكاية مش كفاية»، للتعريف برسالة الفيلم.



يذكر أن الفيلم تحت إشراف الدكتور محمد زين، أستاذ الإعلام وعميد كلية الإعلام، الدكتورة مروة عبدالله، المدرس بقسم الإذاعة والتليفزيون، والمشرف على المشروع.