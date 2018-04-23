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الإثنين 23/أبريل/2018 - 07:11 م

وسيط الأمم المتحدة يلتقي وزيري خارجية اليونان ومقدونيا

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
dostor.org/2140788

يلتقي وزيرا خارجية اليونان ومقدونيا، الأربعاء القادم، في فيينا وسيط الأمم المتحدة في محاولة لتسوية الخلاف الممتد، منذ أكثر من ربع قرن، حول اسم جمهورية يوغوسلافيا السابقة.

وسيجتمع الوسيط الأممي ماثيو نيميتز، بوزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس، ووزير خارجية مقدونيا نيكولا ديميتروف، لمساعدة الجانبين في التوصل إلى حل مقبول من الطرفين لمسألة "الاسم"، على ما جاء في بيان للأمم المتحدة، اليوم الاثنين.

وتأمل حكومة مقدونيا في حل هذا النزاع خلال العام الجارى.

وتعرف مقدونيا حاليًا باسم جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، ويبلغ عدد سكانها 2.2 مليون نسمة، ويعطل اعتراض اليونان على اسم مقدونيا منذ إعلان استقلال البلد الصغير الواقع في البلقان في عام 1991، انضمام مقدونيا إلى الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

وتعتبر اليونان أن اسم مقدونيا هو جزء من تراثها وتاريخها، وترفض أن يطلق الاسم على دولة أخرى.

وأعرب نيميتز، الشهر الماضي، عن "تفاؤله حيال المستقبل"، إثر مباحثات مع الوزيرين اليوناني والمقدوني في فيينا، لكنه أشار إلى أنه "لا تزال هناك مسائل معقدة".

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