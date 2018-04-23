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الإثنين 23/أبريل/2018 - 07:08 م

«توسك»: لست مسئولًا عن تحطم طائرة رئيس بولندا السابق

رئيس الوزراء البولندي
رئيس الوزراء البولندي السابق دونالد توسك
dostor.org/2140786

قال رئيس الوزراء البولندي السابق دونالد توسك اليوم، أمام محكمة إنه ليس مسئولا عن حادث تحطم طائرة عام 2010 أسفر عن مقتل عدة مسئولين بولنديين بينهم الرئيس السابق ليخ كاتشينسكي.

وأبلغ توسك رئيس المجلس الأوروبي حاليا، المحكمة خلال أربع ساعات من تقديم الأدلة، أن مهمة رئيس الوزراء أو الرئيس ليست ولم تكن اتخاذ أي نوع من القرارات بشأن مكان الهبوط أو وقت الهبوط أو اختيار الطائرة أو أي تأثير آخر.

ويخضع توماس أرابسكي، كبير مساعدي توسك في ذلك الوقت، إلى جانب أربعة أشخاص آخرين، للمحاكمة. وتتهم أسر الضحايا "أرابسكي" بـ"إهمال الواجبات الرسمية" بدعوى عدم اتخاذ احتياطات السلامة الكافية أثناء ترتيب الرحلة الرسمية.

وفي 10 أبريل 2010، قتل 96 شخصا، ومن بينهم الرئيس في ذلك الوقت، ليخ كاتشينسكي، ومسئولون كبار آخرون، عندما تحطمت الطائرة التي كانت تقلهم بالقرب من مدينة سمولينسك الروسية.

ولا يزال سبب تحطم الطائرة يثير الانقسام في المجتمع البولندي.

ويلقي التقرير الرسمي للحادث الصادر من حكومة توسك باللوم على الأخطاء البشرية والعيوب الفنية. ومع ذلك، فإن الحزب الحاكم الحالي، حزب القانون والعدالة، دفع بوجود نظريات مؤامرة وأنه تم التخطيط لحادث التحطم واتهم حكومة توسك بعدم القيام بما يكفي.

يذكر أن زعيم الحزب، ياروسلاف كاتشينسكي، هو الشقيق التوأم للرئيس الراحل.

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