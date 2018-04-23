اليوم.. أولى مهام المخرج أحمد سمير فرج في «نسر الصعيد»

بسبب ضيق الوقت الذي يعاني منه صناع مسلسل «نسر الصعيد»، اضطرت الجهة المنتجة إلى الاستعانة بوحدة ثانية، بقيادة المخرج أحمد سمير فرج.



وعلم «الدستور» أن اليوم الإثنين، هو أولى مهام المخرج أحمد سمير فرج داخل لوكيشن التصوير.



وتدور أحداث المسلسل فى إطار تشويقى، بالإضافة لمشاهد الأكشن التى يتميز بها زين القناوى من خلال مطاردته للجماعات الإرهابية ضمن السياق الدرامى.



«نسر الصعيد» بطولة محمد رمضان، درة، وفاء عامر، عائشة بن أحمد، محمد عبد الجواد، تأليف محمد عبدالمعطى، إنتاج العدل جروب، وإخراج ياسر سامى.