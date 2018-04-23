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الإثنين 23/أبريل/2018 - 07:00 م

إيطاليا: «فيكو» يقود جولة جديدة لمحادثات تشكيل الائتلاف الحكومي

مجلس النواب الإيطالي
مجلس النواب الإيطالي
dostor.org/2140779

أعلن مكتب الرئيس الإيطالي، اليوم الاثنين، أن رئيس مجلس النواب الإيطالي، روبيرت فيكو، سيقود جولة جديدة من المحادثات الرامية إلى إنهاء أزمة تشكيل الحكومة.

وأُسند إلى فيكو، عضو في حركة خمس نجوم الإيطالية المناهضة للمؤسسات، مهمة إجراء محادثات بهدف استكشاف احتمالات تشكيل ائتلاف حكومي بين الحركة والحزب الديمقراطي اليساري.

وقال أوجو زامبيتي، أحد كبار مستشاري الرئيس الإيطالي، في تصريحات للصحفيين، إن الرئيس سيرجيو ماتاريلا طلب من فيكو أن يقدم إليه تقريرًا حول آخر المستجدات بحلول الخميس القادم.

يُشار إلى أن إيطاليا تشهد أزمة فيما يتعلق بتشكيل حكومة بعد الانتخابات العامة التي أجريت في الرابع من مارس الماضي.

وفاز المحافظون في الانتخابات العامة بـ 37% من الأصوات، في حين حازت حركة خمس نجوم على 32 %، ولم يفز أي من الجانبين بأغلبية برلمانية من شأنها تمكن أي طرف من تشكيل حكومة بمفرده.

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