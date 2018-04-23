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الإثنين 23/أبريل/2018 - 06:59 م

الاتحاد الأوروبي: «ظهر» أكبر اكتشافات الغاز في البحر المتوسط

ميجيل أرياس كانيتي
ميجيل أرياس كانيتي
سيد ابراهيم
dostor.org/2140777

أكد ميجيل أرياس كانيتي مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة والمناخ، أن اكتشاف حقول الغاز الساحلية في مصر يوفر نطاقا مهما للتعاون بين الجانبين بمجال مصادر الطاقة التقليدية.
وأشار "ميجيل" خلال منتدى الأعمال «مصرالاتحاد الأوروبي للطاقة المستدامة» إلى الميزة التي تتمتع بها مصر من منشآت تسييل الغاز في مصر، ويعتبر حقل ظهر الذي اكتشف في أغسطس ٢٠١٥، وبدأ في الإنتاج في ديسمبر أكبر اكتشاف للغاز في البحر المتوسط بإمكانيات تصل إلى ٣٠ ترليون متر مكعب في الموقع.

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