القاهرة : الإثنين 23 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:22 م

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف
05:52 م

مدير «الاحتياجات التعبوية» بالإحصاء: استعداد تام لمواجهة أى دعوات لشل حركة الدولة
02:57 م

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»
09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
01:08 ص

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام
03:23 م

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا
03:10 م

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية
08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
03:37 م

السعودية: ندعم مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة
03:16 م

ظِلّ رجل.. وسيلة جديدة لتأمين منازل النساء في اليابان
03:14 م

الحكومة: «التأمين الصحي الشامل» مشروع قومي سيطبق بصورة متكاملة
02:35 م

«عريقات»: «لو كان أحمد ياسين بيننا لشارك فى اجتماع المجلس الوطني»
الثقافة
الإثنين 23/أبريل/2018 - 06:57 م

دار الهلال تتبنى إحياء التراث الثقافى الكردى باتفاق مع أربيل

شيركو حبيب
شيركو حبيب
محمد رفعت
dostor.org/2140775

اتفق شيركو حبيب، ممثل الحزب الديمقراطى الكردستاني بالقاهرة، والكاتب الصحفي مجدى سبلة، رئيس مجلس إدارة دار الهلال، على ضرورة إحياء التراث الثقافى الكردى، عبر إعادة طبع إصدارات إقليم كردستان العراق من خلال المؤسسة.

وشهدت دار الهلال حضور ممثل الحزب الديمقراطى الكردستاني أمس، لتكريم مجلس إدارة المؤسسة عن دورها فى إصدار أول صحيفة كردية عام 1898 بالقاهرة، وأهدى شيركو حبيب درع الحزب لرئيس مجلس الإدارة، ورئيس تحرير الهلال الكاتب الصحفي خالد ناجح.

ولفت «سبلة» إلى دور الأكراد فى مواجهة «داعش»، والتخلص من خطرها وتقديم تضحيات كبيرة لحماية أمن العراق، مشددًا على ضرورة تقديم الأكراد أنفسهم للمجتمع المصري والعربي عبر نوافذ ثقافية متعددة.

وأشار الكاتب الصحفي خالد ناجح إلى إمكانية تبادل الخبرات والزيارات مع الجانب الكردي، وإعادة طبع صحيفة كردستان التى تبنتها دار الهلال قبل 120 سنة، مع تقديم فرص جديدة، للتعاون بين مراكز الثقافة والإعلام المصرية والكردية بأربيل.

ووعد شيركو حبيب بتنظيم زيارة للصحفيين المصريين إلى الإقليم، مع بناء علاقات جديدة تعيد للمكتبة العربية والكردية سيرة وتاريخ قادته، مشيدًا بموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم لحقوق الأكراد الدستورية الكاملة.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)

منذ أقل من شهر

الخميس.. أحمد خالد توفيق في بيت السناري.. و«الناشرين» يطلب 20% خصمًا على كُتبه

منذ أقل من شهر

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟

منذ أقل من شهر

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)

منذ شهر

حلمي التوني: أزمتنا بدأت من السادات.. ومبارك جابنا الأرض

منذ أقل من شهرين

«القصبي» يسلط الضوء على تحقيق «الدستور» الخاص بإفلاس نادي القصة

الآن

شاكر: اتفاقية الاتحاد الأوروبي تتضمن تحديث استراتيجية الطاقة حتى 2035

تراجع أسعار الذهب.. و«عيار 21» يسجل 654 جنيهًا

مفوض الاتحاد الأوروبي: مصر في طريقها لتصبح مركزا للطاقة بالمنطقة

وزير التجارة السوداني يبحث تفعيل تجارة الحدود مع مصر وليبيا

الأكثر قراءة

«أولتراس أهلاوي» يعلن تجميد نشاطه

اليوم.. محاكمة عامل جمع بين زوجتين «مسيحية» و«مسلمة»

عاجل.. شاحنة تدهس 10 أشخاص في كندا

مفاجأة.. نجم الدراويش يدخل حسابات كوبر لتعويض النني

ألبومات الصور

الجامعة الكندية تكرم أبطال «أبو العروسة» بحضور سيد رجب ومحمود حجازي

حملة مكبرة لإزالة التعديات على خطوط مياه الشرب بـ«غزالة الضبعة»

بالصور.. محافظ المنيا يفتتح وحدة مرور سمالوط

بالفيديو.. «الفنون التطبيقية» تحتفل بمؤتمرها الخامس

نجم الساعة

قصة «بيت المقدس» من التعارف فى طرة حتى مبايعة البغدادى

الأكثر قراءة

«أولتراس أهلاوي» يعلن تجميد نشاطه

اليوم.. محاكمة عامل جمع بين زوجتين «مسيحية» و«مسلمة»

عاجل.. شاحنة تدهس 10 أشخاص في كندا

مفاجأة.. نجم الدراويش يدخل حسابات كوبر لتعويض النني

كشكول

التعليم تكشف حقيقة إلغاء إجازة نهاية العام الدراسي للمعلمين

رئيس جامعة الأزهر يتناول الغداء مع طالبات المدينة الجامعية

المؤتمر الخامس لجودة التعليم يوصي بإنشاء جامعات تطبيقية وتكنولوجية

رئيسة الإدارة المركزية للوافدين بالتعليم العالي تستقبل وفدا ماليزيا

بدء امتحانات نهاية لصفوف النقل الابتدائي بالوادي الجديد

الأمصار

الحكومة اليمنية الشرعية: مقتل صالح صماد ضربة قوية للحوثيين

الاتحاد الوطنى لطلاب موريتانيا يبدأ انتخاب أعضائه في الكليات

نصر الحريري: السعودية ودول عربية أخرى توقفت عن دعم المعارضة السورية

وزير الخارجية الروسي يرتب لزيارة بوتين إلى الصين

الإمارات تعلن عن دعم مالي للفلسطينيين بقيمة 70 مليون دولار

منوعات

وزير الإعلام السوداني: محمد صلاح قدوة للشباب العربى والأجنبى

هاشتاج حسام غالي يتصدر «تويتر»

وزيرا الرياضة والإنتاج الحربي يشهدان إنشاء صالة جمباز الجزيرة

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك