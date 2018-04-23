«الصناعات الألمانية»: «لن يصبح الاقتصاد أفضل مما هو عليه»

أكد اتحاد الصناعات الألمانية اليوم، أنه لا يتوقع حدوث طفرات نمو أخرى بعد تحقيق ازدهار اقتصادي مستقر هذا العام.



وقال رئيس الاتحاد «ديتر كمبف» في معرض هانوفر، أكبر معرض صناعي في العالم: «ربما لن يصبح الاقتصاد أفضل مما هو عليه هذا العام»، لكنه أكد أنه في العام التاسع من الازدهار أصبح الاقتصاد الألماني حاليا قادرا على المقاومة.



ولا يزال اتحاد الصناعات الألمانية يتوقع لعام 2018 زيادة للأداء الاقتصادي الحقيقي بنسبة 25. 2%.



ولكن رئيس الاتحاد حذر من أن هذا "الازدهار المعتدل" معرض للخطر حاليا من جانب الحمائية والنزاعات التجارية بصفة خاصة، لافتا إلى أن السوق المحلي لأوروبا يحمل بصفة خاصة القوة الألمانية، وقال إنه للمرة الأولى منذ عشرة أعوام ينمو الاقتصاد لجميع دول الاتحاد الثمانية والعشرين.



وبحسب بيانات اتحاد الصناعات الألماني، يتم إبطاء الصناعة الألمانية نتيجة نقص الكوادر المتخصصة بصفة خاصة وكذلك غياب محفزات قيام استثمارات خاصة.



ولمواجهة ذلك اقترح الاتحاد تمويل الأبحاث، منتقدا عدم وضوح الأمور أيضا في قطاع الرقمنة حتى بعد بدء عمل الحكومة الاتحادية الجديدة.