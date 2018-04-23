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الإثنين 23/أبريل/2018 - 06:51 م

«الداخلية» تشن عدة حملات أمنية وتموينية بالمحافظات

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
متابعات
dostor.org/2140768

شنت الأجهزة الأمنية في المحافظات، اليوم الاثنين، حملات أمنية وتموينية، بالإضافة إلى إزالة تعديات على أملاك الدولة.

ففي الفيوم، ضبطت الحملة التموينية من ضبط 7 أطنان أسمدة زراعية مدعمة و3.6 طن دقيق بلدي مدعم مهربة للاتجار بها في السوق السوداء، و450 كيلوجرامًا لحوم من حيوانات نافقة قبل ترويجها بالأسواق.

وفي الوادي الجديد، قال رئيس مركز الخارجة المهندس مجدي الطماوي، إنه تم إزالة تعديات على مساحة 25 فدانًا من أملاك الدولة بقرية جناح، مؤكدًا استمرار حملات الإزالة للتأكيد على الالتزام بالقانون ومعاقبة المخالفين، مشيرًا إلى أن المحافظة وفرت كافة الشروط التي يمكن من خلالها الحصول على أراضي وتقنينها للحد من التعدي على أراضي الدولة.

فيما تم ضبط مخزن غير مرخص لتعبئة المواد التموينية بمدينة الخارجة، وعثر بداخله على 1.5 طن سكر تمويني مخصص للبطاقات التموينية لإعادة تعبئته وبيعه بالسوق السوداء، و3 أطنان أرز.

وفي المنيا، شنت مديرية الأمن حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أسفرت عن إزالة 114 حالة تعد متنوعة ما بين "حماية النيل - وأملاك الري - وأملاك الإدارة الزراعية - أملاك الدولة - أملاك الطرق والكباري".

أما في القليوبية، ألقت أجهزة المباحث القبض على 4 عمال قاموا بسرقة محل للحاسبات الآلية ببنها، حيث تبين كسرهم المحل وسرقة 6 أجهزة، وبالتحريات تم التوصل إليهم وضبطهم واعترفوا تفصيليًا بارتكاب الواقعة وقرروا بأنهم من رواد المحل ودائمي التردد عليه وعلمهم بمواعيد غلقه، واتفقوا فيما بينهم على سرقة محتوياته وبيعها لإنفاقها على ملذاتهم، وأرشدوا عن المسروقات.

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