تفاصيل حفل زفاف سونام كابور وأناند أهوجا

تجهز النجمة الهندية سونام كابور تحضيرات زفافها على رجل الأعمال أناند أهوجا، بمساعدة والدها نجم بوليوود أنيل كابور، والمقرر إقامته خلال مايو المقبل في سويسرا.



وتم تحديد موعد الزفاف باتفاق الأسرتين، وهما يوما 7 و8 مايو المقبل، لذلك تقوم سونام كابور بإتمام التجهيزات اللازمة على قدم وساق، حيث بدأ العد التنازلي لليوم الموعود.



وبدأت «سونام» بالفعل تمارين الرقص الخاصة بها مع زوجها «أناند»، برفقة كاران جوهر، الذي يقوم بإعداد عمل خاص، واتفق والدها على إقامة استعراض خاص للعروس، وانضم لهم أبناء عم «سونام».



وينظم الحفل في مدينة جينف بسويسرا، وأوشك والد «سونام» النجم أنيل كابور على الانتهاء من تحضير تجهيزات الزفاف، وحجز تذاكر طيران، ودعا الأهل والأقارب.