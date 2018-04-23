اتفاق عراقي إماراتي لإعادة إعمار جامع النوري في الموصل

توصل العراق والإمارات العربية، اليوم الإثنين، إلى اتفاق على إعادة إعمار جامع النوري الشهير في الموصل ومنارة الحدباء اللذين دمرا في يونيو الماضي خلال معارك طرد تنظيم داعش من المدينة.



وأعلنت وزيرة الثقافة الإماراتية نورة الكعبي، خلال احتفالية في المتحف الوطني في بغداد، أن بلادها ستمول أعمال البناء بمبلغ قدره 50.4 مليون دولار.



وقالت الكعبي إن المشروع ومدته خمس سنوات ليس لإعادة البناء فقط، بل أيضا لإعادة الأمل لشباب العراق، هناك حضارة عمرها آلاف السنين ويجب الحفاظ عليها.



ودمّر مسجد النوري ومنارته الحدباء، المعلم الشهير في الموصل الذي يعود إلى القرن الثاني عشر، في يونيو 2017، واتهم الجيش العراقي تنظيم داعش بتفجيره، وهو المسجد نفسه الذي شهد الظهور العلني الوحيد لزعيم التنظيم أبوبكر البغدادي في العام 2014.



ودعت الكعبي المجتمع الدولي إلى التكاتف لحماية مواقع التراث العالمي، لاسيما في منطقتنا العربية التي شهدت وتشهد نزاعات وحروبا وإرهابا.



ومسجد النوري، الذي يحمل اسمه من نور الدين الزنكي موحد سوريا، الذي حكم الموصل لفترة، وأمر ببنائها عام 1172، كان دُمر وأعيد إعماره في العام 1942 في إطار مشروع تجديد.



والمنارة الحدباء للمسجد التي حافظت على هيكلها لفترة تسعة قرون هي المعلم الوحيد الباقي من المبنى الأصلي للمسجد، وكانت المنارة المزينة بأشكال هندسية من الطوب رمزا للموصل، وطبعت صورتها على ورقة نقدية من فئة عشرة آلاف دينار عراقي.



وسعى تنظيم داعش قبل اندحاره في 2017 إلى أن يجعلها رمزا لحكمه بعد رفع رايته السوداء على قمة المنارة التي يبلغ ارتفاعها 45 مترا.



وقالت ممثلة منظمة يونسكو لدى العراق، لويز هاكستاوزن، لوكالة فرانس برس، إن هذا مشروع طموح يحمل رمزية عالية لعودة الموصل والعراق.