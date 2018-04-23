الجمعة.. نيكولا معوض ينتهي من تصوير «طلعت روحي»

أوشك الفنان نيكولا معوض على الانتهاء من تصوير مسلسله الدرامي «طلعت روحي»، المعروض حاليًا على قناة OSN الفضائية المشفرة.



ومن المقرر أن ينتهي فريق عمل المسلسل من تصوير المشاهد بالكامل يوم الجمعة المقبلة، ليتفرغ بعدها «نيكولا» لتصوير مسلسل «أمر واقع»، الذي يشارك به في السباق الرمضاني المقبل، مع كل من كريم فهمي، ريم مصطفى، وأحمد وفيق.



«طلعت روحي» يتكون من 45 حلقة، ويشارك في بطولته كل من الفنانة إنجي وجدان، الممثل اللبناني نيكولا معوض، هبة عبدالعزيز، إسلام إبراهيم، أحمد فريد، ميار الغيطي، إنعام سالوسة، سيناريو وحوار وائل حمدي، شريف بدر الدين، ومن إخراج رامي رزق الله.