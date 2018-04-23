القاهرة : الإثنين 23 أبريل 2018
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الإثنين 23/أبريل/2018 - 06:06 م

«اتصالات النواب» تناقش مشروعي الخطة والموازنة الخاصة بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

النائب نضال السعيد
النائب نضال السعيد
أش أ
dostor.org/2140710

ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، مشروعي الخطة والموازنة للسنة المالية 2018-2019 الخاصة بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا).

وقال رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، النائب نضال السعيد، خلال اجتماع اللجنة، إن قطاع الاتصالات حقق طفرة خلال العام المالي السابق، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين اللجنة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشدد السعيد، على ضرورة زيادة فرص التدريب التي تقوم بها الهيئة في إطار الاستجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، مطالبًا الهيئة بتوفير مؤشرات وأرقام حول برامجها وأدائها لمناقشتها في اجتماع لاحق للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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