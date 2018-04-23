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الإثنين 23/أبريل/2018 - 06:02 م

اجتماع اللجنة التشريعية بـ«النواب» مع ممثل وزارة العدل

المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة
كريمة أبو زيد
dostor.org/2140707

شهد اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة مطالبات بدعم وزيادة موازنة وزارة العدل فى بنود أبنية المحاكم، للعمل على تطويرها والنهوض بها، بعد أن تم الاعتداء على معظمها إبان أحداث يناير.

وقال المستشار محمد محجوب، ممثل وزير العدل، إن الوزارة طلبت 400 مليون فى هذا البند من أجل دعم رؤى تطوير الأبنية والنهوض بها، إلا أن المالية لم تعتمد سوى 70 مليونا، وهذا أمر ضئيل جدًا بالنسبة للمطلوب.

من جانبه، قال النائب كمال أحمد، إن العدل لا تتسول من المالية من أجل القيام بعملها، ويجب توفير الاعتمادات المالية المطلوب لدعم بنود الأبنية التعليمية.

واتفق معه رئيس اللجنة المستشار بهاء أبوشقة، مؤكدًا ضرورة أن نكون أمام منظومة عدالة متكاملة وعلى المستويات كافة: "ليس من المقبول أن نكون أمام قاعات للمحاكم دون المستوى، وإن كنا فى حاجة إلى منظومة عدالة متكاملة لا بدّ أن نهتم بالأبنية الخاصة بهم".

وأكد أبوشقة أن الاهتمام بالأبنية الخاصة بالمحاكم لا بدّ أن يكون على مستوى الاهتمام بالتشريعات، مؤكدًا أننا أمام قانون الإجراءات الجنائية الذى سيتم تطبيقه باستئناف الجنايات من أول أكتوبر المقبل، ويتطلب قاعات وأبنية جديدة وتطوير القائمة.

ولفت أبوشقة إلى أننا عندما نريد منظومة عدالة لا بدّ أن نكون أمام قاعات متطورة فى ظل وجود محاكم فى حاجة للتطوير مثل باب الخلق والجلاء.

وانتهت اللجنة إلى التصويت على ما طالبت به وزارة العدل بواقع 400 مليون جنيه، فيما تحفظت وزارة المالية.

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