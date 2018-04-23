ألمانيا تستقبل 10 آلاف لاجئ ضمن برنامج «إعادة التوطين»

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن بلادها ستستقبل نحو 10 آلاف لاجئ تم اختيارهم من قِبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.



وأضافت ميركل، خلال اجتماع لها مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي حسبما ذكرت شبكة "إيه.بي.سي" الإخبارية، اليوم الاثنين، أن هؤلاء اللاجئين هم جزء من برنامج "إعادة التوطين" الذي تدعمه ألمانيا في إطار الجهود المبذولة لمنع الهجرة غير الشرعية واستبدالها بفرص قانونية.



وأشارت الشبكة إلى أنه لم يتم الإعلان عن البلاد التي ينتمي إليها اللاجئون الذين سيتم استقبالهم.



من جانبه، شكر المفوض السامي لشئون اللاجئين فيليبو جراندي ألمانيا على مضاعفة الدعم المالي الذي تقدمه للمفوضية لثلاثة أضعاف خلال الثلاثة أعوام الأخيرة، ما يجعل ألمانيا ثاني أكبر الدول المانحة بعد الولايات المتحدة.



يُذكر أن ألمانيا تقدم نحو 387 مليون يورو سنويًا، كمساعدات مالية إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.

