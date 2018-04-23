وزيرا الرياضة والإنتاج الحربي يشهدان إنشاء صالة جمباز الجزيرة

شهد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي توقيع عقد إنشاء صالة رياضية للجمباز بنادي الجزيرة بالزمالك والبدء فى إنشاءات فرع نادي الجزيرة الجديد بمدينة 6 أكتوبر.



وقع بروتوكول التعاون المهندس عمرو جزارين رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة،واللواء ماجد السرتى مدير الإدارة الهندسية بالإنتاج الحربي.



وفى كلمته، أوضح المهندس خالد عبد العزيز أن أهمية إنشاء صالة الجمباز فى نادى الجزيرة تكمن فى أن معظم أبطال مصر فى الجمباز من نادى الجزيرة، وبالتالى لا بد من وجود صالة للجمباز على أعلى مستوى ووفقًا للمواصفات الدولية انطلاقا من الاهتمام برياضة الجمباز في مصر.



وكشف وزير الرياضة، أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء صالة الجمباز خلال 6 أشهر من الآن كما وعد مسئولو شركة الإنتاج الحربي للمشروعات بالهيئة القومية للإنتاج الحربي، لافتًا إلى أن الهيئة القومية للإنتاج الحربي قامت بتنفيذ نحو 75% من مشروع وزارة الشباب بتطوير ملاعب كرة القدم بمراكز الشباب، وأن الهيئة القومية للإنتاج الحربي تلتزم بالجودة والسعر المناسب والمواصفات المطلوبة.



من جانبه، قال اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي:"إن هناك تعاونا وثيقا بين وزارة الدولة للإنتاج الحربي ووزارة الشباب والرياضة فيما يخص تطوير البنية الأساسية فى المنشآت الشبابية والرياضية فى مختلف محافظات الجمهورية كبعد قومى هدفه حماية الشباب المصري وتأهيلهم رياضيا".



ألمح وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى مصنع النجيل الصناعى الجارى إنشاؤه بالتعاون مع وزارة الشباب لإنتاج النجيل الصناعى وتصنيع الأدوات الرياضية المطلوبة، معربا عن أمله فى مزيد من التعاون مع وزارة الشباب والرياضة ونادى الجزيرة الرياضي خلال الفترة المقبلة.



وتقدم رئيس مجلس إدارة نادى الجزيرة بالشكر والتقدير لوزيرى الرياضة والإنتاج الحربي فيما يخص التعاون فى إنشاء صالة الجمباز بالنادى، والبدء فى إنشاءات فرع النادى بمدينة السادس من أكتوبر والمتوقف عن العمل منذ 10 سنوات.



وعقب توقيع البروتوكول قام وزير الشباب والرياضة ووزير الدولة للإنتاج الحربي ورئيس نادى الجزيرة بوضع حجر أساس إنشاء صالة الجمباز بالنادي.