القاهرة : الإثنين 23 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:57 م

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»
09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
01:08 ص

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام
03:23 م

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا
03:10 م

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية
08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
03:37 م

السعودية: ندعم مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة
03:16 م

ظِلّ رجل.. وسيلة جديدة لتأمين منازل النساء في اليابان
03:14 م

الحكومة: «التأمين الصحي الشامل» مشروع قومي سيطبق بصورة متكاملة
02:35 م

«عريقات»: «لو كان أحمد ياسين بيننا لشارك فى اجتماع المجلس الوطني»
01:59 م

الكنيسي: بعض الإعلاميين حاربونا بـ«الوزراء» لعدم إنشاء النقابة
01:44 م

بالأرقام.. تفاصيل مشروع تطوير مستشفى الإسماعيلية العام
منوعات
الإثنين 23/أبريل/2018 - 05:56 م

وزيرا الرياضة والإنتاج الحربي يشهدان إنشاء صالة جمباز الجزيرة

المهندس خالد عبد
المهندس خالد عبد العزيز
أش أ
dostor.org/2140702

شهد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي توقيع عقد إنشاء صالة رياضية للجمباز بنادي الجزيرة بالزمالك والبدء فى إنشاءات فرع نادي الجزيرة الجديد بمدينة 6 أكتوبر.

وقع بروتوكول التعاون المهندس عمرو جزارين رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة،واللواء ماجد السرتى مدير الإدارة الهندسية بالإنتاج الحربي.

وفى كلمته، أوضح المهندس خالد عبد العزيز أن أهمية إنشاء صالة الجمباز فى نادى الجزيرة تكمن فى أن معظم أبطال مصر فى الجمباز من نادى الجزيرة، وبالتالى لا بد من وجود صالة للجمباز على أعلى مستوى ووفقًا للمواصفات الدولية انطلاقا من الاهتمام برياضة الجمباز في مصر.

وكشف وزير الرياضة، أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء صالة الجمباز خلال 6 أشهر من الآن كما وعد مسئولو شركة الإنتاج الحربي للمشروعات بالهيئة القومية للإنتاج الحربي، لافتًا إلى أن الهيئة القومية للإنتاج الحربي قامت بتنفيذ نحو 75% من مشروع وزارة الشباب بتطوير ملاعب كرة القدم بمراكز الشباب، وأن الهيئة القومية للإنتاج الحربي تلتزم بالجودة والسعر المناسب والمواصفات المطلوبة.

من جانبه، قال اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي:"إن هناك تعاونا وثيقا بين وزارة الدولة للإنتاج الحربي ووزارة الشباب والرياضة فيما يخص تطوير البنية الأساسية فى المنشآت الشبابية والرياضية فى مختلف محافظات الجمهورية كبعد قومى هدفه حماية الشباب المصري وتأهيلهم رياضيا".

ألمح وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى مصنع النجيل الصناعى الجارى إنشاؤه بالتعاون مع وزارة الشباب لإنتاج النجيل الصناعى وتصنيع الأدوات الرياضية المطلوبة، معربا عن أمله فى مزيد من التعاون مع وزارة الشباب والرياضة ونادى الجزيرة الرياضي خلال الفترة المقبلة.

وتقدم رئيس مجلس إدارة نادى الجزيرة بالشكر والتقدير لوزيرى الرياضة والإنتاج الحربي فيما يخص التعاون فى إنشاء صالة الجمباز بالنادى، والبدء فى إنشاءات فرع النادى بمدينة السادس من أكتوبر والمتوقف عن العمل منذ 10 سنوات.

وعقب توقيع البروتوكول قام وزير الشباب والرياضة ووزير الدولة للإنتاج الحربي ورئيس نادى الجزيرة بوضع حجر أساس إنشاء صالة الجمباز بالنادي.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

ظِلّ رجل.. وسيلة جديدة لتأمين منازل النساء في اليابان

منذ أقل من شهر

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف

منذ أقل من شهر

من هي «مايا أنجيلو» التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟

منذ أقل من شهر

«يوميات طفل الفرن».. عمره 8 سنوات ويوميته 50 جنيهًا

منذ أقل من شهرين

أغرب سؤال اتسألك في الـInterview؟

منذ أكثر من شهرين

حكاية أم فى الـ98 من عمرها ترعى ابنها المُسن

الآن

«كريم» تعلن تعرضها للاختراق

السعودية تعترض صاروخين باليستيين أُطلقا على «جازان»

بالأرقام.. قطر تتراجع 17 درجة في مؤشر جودة الجنسية بسبب المقاطعة

السيسي يوجه بضبط أسعار السلع استعدادًا لشهر رمضان

الأكثر قراءة

«أولتراس أهلاوي» يعلن تجميد نشاطه

اليوم.. محاكمة عامل جمع بين زوجتين «مسيحية» و«مسلمة»

مفاجأة.. نجم الدراويش يدخل حسابات كوبر لتعويض النني

قرار عاجل من السعودية عقب حادث «طائرة الخزامى»

ألبومات الصور

الجامعة الكندية تكرم أبطال «أبو العروسة» بحضور سيد رجب ومحمود حجازي

حملة مكبرة لإزالة التعديات على خطوط مياه الشرب بـ«غزالة الضبعة»

بالصور.. محافظ المنيا يفتتح وحدة مرور سمالوط

بالفيديو.. «الفنون التطبيقية» تحتفل بمؤتمرها الخامس

نجم الساعة

قصة «بيت المقدس» من التعارف فى طرة حتى مبايعة البغدادى

الأكثر قراءة

«أولتراس أهلاوي» يعلن تجميد نشاطه

اليوم.. محاكمة عامل جمع بين زوجتين «مسيحية» و«مسلمة»

مفاجأة.. نجم الدراويش يدخل حسابات كوبر لتعويض النني

قرار عاجل من السعودية عقب حادث «طائرة الخزامى»

كشكول

رئيس جامعة سوهاج: توفير فرص لتدريب الطلاب بالجامعات العربية

ما تأثير الحلويات على سلوك الأطفال؟

"دور البنوك في التثقيف و الشمول المالي" ندوة بتجارة عين شمس

تفاصيل زيارة وزير التعليم العالى لجامعة المنصورة

جامعة السادات تشارك في فعاليات اليوم الرياضي

الأمصار

بعد مقتله في غارة للتحالف.. تعرف على القيادي الحوثي صالح الصماد

فوكس نيوز: علاقة أمريكا جيدة مع العرب باستثناء قطر

مسئول سوري يرفض المثول أمام المحكمة العسكرية اللبنانية

التلفزيون اليمني ينعي ​صالح الصماد

غسان سلامة يناقش مع السفير الإيطالى ترميم المدينة القديمة في طرابلس

منوعات

وزيرا الرياضة والإنتاج الحربي يشهدان إنشاء صالة جمباز الجزيرة

متى يجب أن تفكر في ترك وظيفتك؟

الحياة بحيوية أكبر مع تنظيم الوقت واحترام الذات

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك