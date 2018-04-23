إيطاليا تمنح جنسيتها لرضيع بريطاني يعاني من «عضال»

ذكرت وزارة الخارجية الإيطالية أنه جرى منح الرضيع البريطاني «إلفي إيفانز» المريض بـ«عضال» الجنسية الإيطالية، على أمل أن هذا سيسمح له بالانتقال إلى مستشفى في إيطاليا.



وقالت الوزارة في بيان: «تأمل الحكومة الإيطالية أنه بصفته مواطنا إيطاليا، سيتم السماح بانتقال الرضيع بشكل فوري إلى روما».



ويعاني الرضيع 23 شهرا، من حالة عصبية انتكاسية لم يتم تشخيصها وتعتبر غير قابلة للعلاج، ولكن والديه يكافحان دعوى قضائية ضد نصيحة الأطباء بفصله عن أجهزة دعم الحياة.



وعرضت مستشفى بامبينو جيسو في روما التي يديرها الفاتيكان استقبال الطفل، وعرض بابا الفاتيكان فرنسيس الأول دعم الوالدين ماديا.