عاجل.. إسرائيل تقصف موقع للمدفعية للجيش السوري في الجولان

أعلن جيش الاحتلال اليوم، أنه أطلق النار على موقع لمدفعية الجيش السوري قرب منطقة مرتفعات الجولان.



ورفضت جيش الاحتلال الكشف عن السلاح الذي استخدمته في قصف مرتفعات الجولان.

