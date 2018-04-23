عاجل.. إسرائيل تقصف موقع للمدفعية للجيش السوري في الجولان
أعلن جيش الاحتلال اليوم، أنه أطلق النار على موقع لمدفعية الجيش السوري قرب منطقة مرتفعات الجولان.
ورفضت جيش الاحتلال الكشف عن السلاح الذي استخدمته في قصف مرتفعات الجولان.
أعلن جيش الاحتلال اليوم، أنه أطلق النار على موقع لمدفعية الجيش السوري قرب منطقة مرتفعات الجولان.
ورفضت جيش الاحتلال الكشف عن السلاح الذي استخدمته في قصف مرتفعات الجولان.
شنّت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح حملة مكبّرة لإزالة التعديات على خطوط مياه الشرب بمنطقة غزالة بمركز ومدينة الضبعة، بالتعاون مع القوات المسلحة ومديرية أمن مطروح. وقال اللواء شريف فارس، ...
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