«الفلاحة المغربية» تتوقع تحقيق نتائج «استثنائية» في 2018

تتوقع وزارة الفلاحة المغربية تحقيق نتائج «استثنائية» في الموسم الزراعي الحالي «رغم الانطلاقة الصعبة التي تسمت بتأخر الامطار الخريفية».



وتقدر أرقام رسمية أعلن عنها الاثنين في افتتاح "المناظرة الوطنية للفلاحة" بمكناس (وسط) حجم محصول الحبوب "بأكثر من 98 مليون قنطار، ما يمثل زيادة بنسبة 3 في المئة" مقارنة مع الموسم المنصرم.



وتساهم الزراعة بأكثر من 15 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي كما أنها مصدر دخل لنحو 40 في المئة من السكان البالغ عددهم 34 مليون نسمة.



وأثار تأخر تساقط الأمطار في بداية الموسم الزراعي الحالي 2017/2018 القلق ازاء تحقيق نتائج هزيلة وارتفاع أسعار المواد الزراعية في الأسواق المحلية، لكن هطول الأمطار في الأشهر الأربعة الأخيرة بدد هذه المخاوف.



وتشير الأرقام الرسمية إلى ارتفاع احتياطي السدود من المياه إلى 9 ملايين متر مكعب حاليا، مقابل 7 ملايين متر مكعب السنة الماضية.