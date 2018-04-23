​ صلاح.. «التارديجرادا».. والأطرش!

المثابر انتصر، ومرة جديدة، ولن تكون الأخيرة، يؤكد محمد صلاح أن إرادة المصريين تكفى وزيادة لإجبار القدر على الاستجابة. وعليه، كان طبيعًيا أن يفرح المصريون، وأن يفخروا ويتفاخروا بحصوله على جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى الممتاز لهذا الموسم. وكان طبيعيًا، أيضًا، ومتوقعًا أن يغتاظ أعداء الله وأعداؤهم، وآخرون، من دونهم، لا يعلمونهم، الله يعلمهم، بينهم أغبياء اعتقدوا أنهم قادرون على تكدير حياة المصريين، أو «التنكيد» عليهم، وقتل روح الأمل لديهم.



ومضة أضاءت ليل المصريين ففرحوا بها، ولم يلتفتوا إلى تلك الكائنات المعزولة داخل رؤاها السوداء وأوهامها المرتبكة، التى لم تدرك بعد أن جوهر السياسة أو معنى العمل السياسى، هو التفاعل مع الشعب والالتفات إلى مصادر حزنه أو سعادته. كما لم يلتفت المصريون، أيضًا، إلى «هلاوس» ذلك «الأطرش»، الذى كان يرأس، بكل أسف، لجنة الفتوى بالأزهر «الشريف، الذى أوهمه شيطانه أن كرة القدم مجرد لعبة تافهة، وجعله يسأل بسخرية «وحايجيلنا إيه من كأس العالم؟». والأكثر من ذلك، هو أن الشعب، الجبار بطبعه، نجح فى التنكيد على خنزير الطحلب أو دب الماء أو الكائن المجهرى المعروف باسم «التارديجرادا»، الذى يُعدّ من أكثر المخلوقات تحملًا و«تناحة» على وجه الأرض!.

المثابر انتصر بعد سنوات قليلة، انتقل أو قفز خلالها من فريق اتحاد بسيون إلى نادى عثماثون طنطا إلى المقاولون العرب ثم إلى أقوى الفرق الأوروبية. وارتفع سعره من ٢٠ جنيهًا هى مكافأته فى أول استمارة قام بالتوقيع عليها، إلى ٤٣ مليون جنيه إسترلينى، هى قيمة العقد الذى انتقل به العام الماضى إلى النادى الإنجليزى قادمًا من روما الإيطالى. وخلال الأشهر الستة الأخيرة، ارتفعت قيمته السوقية بدرجة أكثر من أى لاعب آخر فى أوروبا: من ٨٨ مليون يورو فى سبتمبر الماضى، إلى ١٦٣ مليون يورو، فى ١٣ مارس الماضى، والرقم فى تزايد بعد أن أصبح على رادارات كل أندية أوروبا. غير أن نادى ليفربول قال إن نجمه المصرى ليس للبيع، حتى لو تلقى عرضا قياسيا يجعله أغلى لاعب كرة قدم فى العالم. وسبب ذلك، ببساطة، هو أن «ليفربول» يريد الحفاظ على هدافه الأول هذا الموسم، من أجل المنافسة على لقب الدورى الإنجليزى الممتاز الموسم المقبل.



قيمة اللاعب ما عادت تقاس بمهاراته وقدراته وشعبيته، بل بقيمته السوقية. إذ يقول الواقع إن كرة القدم تحوّلت من كونها لعبة شعبية أو لعبة للمتعة إلى صناعة تديرها آلة اقتصادية ضخمة، يتزايد حجم الأموال التى تتدفق إليها باستمرار: ارتفاع سعر حقوق البث التليفزيونى.. وقيمة العقود والصفقات الإعلانية.. وكذا ما يتعلق باستخدام أو استغلال اللاعبين فى الدعاية والتسويق. وتكفى الإشارة إلى أن حقوق بث الدورى الإنجليزى عن الفترة بين ٢٠١٦: ٢٠١٩ بيعت بـ٥ مليارات إسترلينى. وربما مات «الأطرش» من الغيظ أو «الخضّة» لو عرف أن شركة «adidas» دفعت مليار يورو، حتى يحمل «ريال مدريد» شعارها، بموجب عقد ينتهى فى ٢٠٢٤. ولن أحيل الأطرش أو «التارديجرادا» إلى عشرات الكتب والدراسات التى تناولت التداخل والتشابك بين كرة القدم والسياسة وبينها وبين الاقتصاد.

لكرة القدم، أيضًا، قوانين. سبعة عشر قانونًا تنظم كل شىء يتعلق باللعبة: أرض الملعب، كرة المباراة، زى اللاعبين، الحكام، المخالفات وكيفية تنفيذها، مدة المباراة. لكن محمد صلاح أضاف قانونًا جديدًا، إلى قوانين اللعبة، بل إلى قوانين الطبيعة، وأثبت أن قوة التجاذب بين جسم اللاعب والكرة لا تتناسب طرديًا مع حاصل ضرب كتلتيهما، أو عكسيًا مع مربع المسافة بين مركزيهما، بما يتناقض مع قانون الجذب العام لنيوتن. إسحق نيوتن الحقيقى، وليس ذلك المزيف، المستحدث أو المضروب، صاحب عمود «المصرى اليوم» الذى يتناوب على كتابته غلمان صلاح دياب!.



مع كتاب الفيزياء، لا أحد فى تاريخ الكرة المصرية وصل إلى هذا المستوى فى الدورى الإنجليزى. وإليه يرجع فضل وصول منتخبنا الوطنى إلى نهائيات كأس العالم، بعد غياب ٢٨ سنة، بتسجيله خمسة أهداف وصناعته هدفين، واضعًا نهاية لواحد من أكبر ألغاز الكرة الإفريقية، لغز عدم قدرة الفريق الذى فاز بكأس الأمم الإفريقية سبع مرات، على التأهل للمونديال. وهو اللغز أو «النحس» الذى تم فكه على يدى محمد صلاح أو على قدميه، وتأهل فريقنا القومى لـ«مونديال» روسيا، وتحققت المعجزة التى لم تتكرر منذ ١٩٩٠ حين شاركنا فى «مونديال» إيطاليا، ونزلت عدالة السماء على ستاد «باليرمو» أو على مجدى عبدالغنى، وأحرز الهدف اليتيم!.

هدية الله إلى مصر وهدية مصر إلى العالم، يتصدر قائمة هدافى الدورى الإنجليزى الممتاز لهذا العام، ويشق طريقه إلى جائزة الحذاء الذهبى، وإلى الكرة الذهبية. والأهم هو مصر كلها، بكل فئاتها، بشبابها وعواجيزها، ينتظرون سماع نشيدهم الوطنى فى أكبر محفل لكرة القدم فى العالم، وعشمهم كبير فى أن ينسوا الهدف «اليتيم» بأهداف أخرى، يحرزها «سيحرزها» محمد صلاح، الذى من المتوقع، من المتوقع جدًا، أن يكون أحد أبرز نجوم كأس العالم، إن لم يكن أبرزهم على الإطلاق.

احتفل كما شئت، إذن، بمحمد صلاح وافرح وافخر وتفاخر بما حققه وبما سيحققه، ولا تلتفت إلى خنزير الطحلب أو دب الماء أو الكائن المجهرى المعروف باسم «التارديجرادا»، ولا تنتظر اختفاءه، أو توقفه عن محاولة التنكيد عليك، إذ قال العلماء إنه الكائن الوحيد الذى سيعيش بعد فناء الأرض!.