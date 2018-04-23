ضد مجهول..جريمة اغتصاب تتحول إلى قضية رأى عام

10 ساعات يقضيها يوميًا أبطال مسلسل «ضد مجهول»، الذى تقوم ببطولته الفنانة غادة عبدالرازق، بين ديكورات التصوير، للانتهاء من أكبر عدد ممكن من الحلقات، بعد قرار الرقابة على المصنفات الفنية عدم السماح بعرض المسلسلات على الشاشة قبل مشاهدة ٢٠ حلقة كاملة منها.

وخوفا من تسريب تفاصيل المسلسل، حرص المؤلف أيمن سلامة، على عدم تسليم آخر حلقتين منه، إلى فريق العمل، حتى حلول التصوير، على أن يظل الأمر سرا عن الجميع، إلا عن المنتج وبطلة العمل. ويشارك فى «ضد مجهول» كل من: حنان مطاوع، ومحمد دياب، وروجينا، وجومانا فؤاد، وفراس سعيد، والعمل من إنتاج تامر مرسى، وإخراج طارق رفعت.



غادة مهندسة ديكور قاتلة.. وروجينا أستاذة جامعة بدرجة «قوادة»

تجسد الفنانة غادة عبدالرازق فى إطار المسلسل شخصية «ندى وصفى»، مهندسة الديكور التى تهتم بعملها أكثر من حياتها الزوجية، وتدخل فى مشكلات كبيرة مع زوجها الذى يجسد دوره الفنان فراس سعيد، إلى أن يصل الأمر بينهما للتشابك بالأيدى، قبل انفصالهما.

وتمر المهندسة «ندى» بأزمة نفسية كبيرة، إثر اغتصاب ابنتها «جومانا» وقتلها، على يد أحد عمال «الديليفرى»، ما يقلب حياتها رأسا على عقب، فتقرر البحث عن قاتل ابنتها للانتقام منه.

وبالصدفة، تكتشف «ندى» أن هاتف ابنتها مسجل عليه رقم بدون اسم اتصلت به قبيل وفاتها مباشرة، بعدما تتصل به تكتشف أنه رقم أحد مطاعم «البيتزا»، ما يمنحها الخيط لحل القضية.

وللتعرف على قاتل ابنتها، تتنكر «ندى» فى عدة شخصيات، وتصادق أحد العاملين فى المحل للتعرف على تفاصيل العمل، وعلى زملائه، حتى تكتشف قاتل ابنتها، الذى يجسده الفنان «محمد دياب»، وتقرر قتله.

وتبدأ أحداث المسلسل بدخول «ندى» السجن، بتهمة القتل، على أن تعرض أحداث المسلسل بطريقة «الفلاش باك»، قبل أن تحصل على البراءة فى النهاية، بعد تدخل أحد المحامين المشهورين.

وفى إطار الأحداث، يتعرف الجمهور على شخصية الزوج التى يجسدها الفنان أحمد سعيد عبدالغنى، ويكتشف طبيعة العلاقة بينهما، والمشاجرات التى أدت إلى حدوث الانفصال بينهما، بعد أن وصل الأمر إلى إقامة الزوجة دعوى خلع، يقرر على إثرها الزواج من أستاذة جامعية، تجسدها الفنانة روجينا.

ويحاول الزوج الحصول على حق الحضانة لابنته، عن طريق تلفيق تهم مسيئة لزوجته، لكن المحكمة ترفض دعوى الحضانة، ما يدفعه لتدبير عدد من المكائد، لتنفيذ انتقامه.

وتجسد الفنانة روجينا ضمن أحداث «ضد مجهول» شخصية «مايا»، التى تتعرض للعديد من المشاكل، حتى يكتشف زوجها الفنان أحمد سعيد عبدالغنى- يتزوجها بعد انفصاله عن غادة- حقيقة أنها تعانى من انفصام فى الشخصية، وأنها تعمل «قوادة»، رغم كونها أستاذة جامعية.



محمد دياب عامل ديليفرى مُغتصب.. وحنان مطاوع فى دور صديقة البطلة

يجسد الفنان محمد دياب، فى أحداث العمل دور سائق «ديليفرى»، يتعاطى حبوبا مخدرة، للتغلب على مصاعب عمله الذى يستمر لمدة ١٨ ساعة، كما يتولى الإنفاق على أسرته الفقيرة.

وأثناء توصيله «أوردر» بإحدى الشقق، فى حى المهندسين، يكتشف وجود فتاة صغيرة جميلة، فى سن ١٢ عامًا فقط، فيقرر اغتصابها تحت تأثير المخدر.

ثم يقرر قتل الفتاة الصغيرة بعد اغتصابها حتى لا تفضح أمره، كما يبدأ فى مسح بصماته من الشقة، ويحصل على إجازة من عمله لمدة ١٥ يومًا، ليهرب إلى مكان بعيد ليترقب ما الذى ستؤول إليه الأمور.

وبعد أن تكتشف المهندسة «ندى»، والدة الضحية، رقم المطعم الذى طلبت منه ابنتها الطلب الأخير، وتبدأ فى رحلة بحثها عن القاتل، يتم إلقاء القبض عليه، ثم تتحول القضية إلى قضية رأى عام.

وكشفت الفنانة حنان مطاوع عن أنها تجسد شخصية صديقة «ندى وصفى»، التى تكون بمثابة ضميرها الحى، ولا تفارقها طوال أحداث العمل، وتلازمها فى كل المواقف والأزمات.

وتحاول الصديقة مساعدة المهندسة «ندى» من أجل الوصول إلى قاتل ابنتها، عبر التردد على محل «البيتزا»، والتعرف على القاتل، من خلال العاملين فى المطعم، ثم تتولى إبلاغ صديقتها بالتفاصيل.

أما الفنان فراس سعيد، فكشف عن أنه يجسد شخصية محامٍ، يترافع عن غادة عبدالرازق فى قضيتها ضد زوجها، ثم يتزوج منها بعد ذلك، إلى أن تبدأ المشكلات، وتقتل ابنتها على يد مجهول.

وأعرب فراس عن سعادته بالتعاون مع الفنانة غادة عبدالرازق، ضمن أحداث المسلسل، مشيرًا إلى أنه وافق على هذا الدور بسبب اختلافه عما قدمه من قبل، واصفا غادة بأنها «حوت تمثيل».



أزمة التمويل تحاصر العمل منذ اللحظة الأولى.. و«نار الغيرة» وراء اعتذار وفاء عامر عن عدم المشاركة

كشفت مصادر داخل مسلسل «ضد مجهول» عن أن مشهد الاغتصاب كان أصعب مشهد تم تصويره فى أحداث العمل، مشيرة إلى أن فريق العمل يستعد لإعلان حالة الطوارئ من أجل تصوير مشهد قتل عامل الديليفرى، على يد البطلة.

ويعانى العمل من أزمة مالية منذ بداية تصويره، نتج عنها مطالبة المنتج تامر مرسى، مالك شركة «سينرجى»، بتخفيض أجر الفنانة غادة عبدالرازق، إلى ٥ ملايين جنيه فقط، لإنقاذ المسلسل.

ووافقت غادة على مقترح تخفيض الأجر، خوفا من خروج العمل من السباق الرمضانى المقبل، فى ظل البروتوكول الذى وقعته القنوات الفضائية الخاصة، بعدم شراء أى مسلسل تزيد تكلفته الإنتاجية على ٧٠ مليون جنيه.

وكشفت مصادر عن أن مفاوضات المنتج تامر مرسى مع شبكة قنوات «الحياة»، خلال الأيام الماضية، للحصول على حق عرض المسلسل حصريا على شاشتها، باءت بالفشل وانتهت إلى تراجع القناة عن شراء العمل.

وبدأ المنتج فى مفاوضات جديدة مع طارق نور، مالك قنوات «القاهرة والناس»، لعرض العمل، إلا أنها تعثرت أيضًا.

كما كشفت المصادر عن أن الفنانة وفاء عامر كان مقررا أن تشارك فى أحداث العمل، بدلا من الفنانة روجينا، فى دور صديقة البطلة، إلا أنها اعتذرت بسبب تدنى الأجر، وهو ما اعتبرته غير متناسب مع قيمتها الفنية.

وطلبت وفاء من الشركة المنتجة الحصول على نفس الأجر، الذى ستتقاضاه زميلتها غادة عبدالرازق، على اعتبار أنها لا تقل عنها فى النجومية، لكن الشركة المنتجة اعترضت على هذا الرقم، ورفضت التفاوض حول الأمر، ما دفعها للاعتذار عن عدم استكمال العمل. وذكرت المصادر أن الفنان أحمد فراج اعتذر أيضا عن عدم المشاركة فى العمل، بعد أن تدخلت غادة لحذف عدد من مشاهد شخصيته.