القاهرة : الإثنين 23 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:57 م

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»
09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
01:08 ص

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام
03:23 م

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا
03:10 م

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية
08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
03:37 م

السعودية: ندعم مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة
03:16 م

ظِلّ رجل.. وسيلة جديدة لتأمين منازل النساء في اليابان
03:14 م

الحكومة: «التأمين الصحي الشامل» مشروع قومي سيطبق بصورة متكاملة
02:35 م

«عريقات»: «لو كان أحمد ياسين بيننا لشارك فى اجتماع المجلس الوطني»
01:59 م

الكنيسي: بعض الإعلاميين حاربونا بـ«الوزراء» لعدم إنشاء النقابة
01:44 م

بالأرقام.. تفاصيل مشروع تطوير مستشفى الإسماعيلية العام
فن
الإثنين 23/أبريل/2018 - 05:39 م

ضد مجهول..جريمة اغتصاب تتحول إلى قضية رأى عام

أسرة مسلسل ضد مجهول
أسرة مسلسل ضد مجهول
عربى السيد
dostor.org/2140681

10 ساعات يقضيها يوميًا أبطال مسلسل «ضد مجهول»، الذى تقوم ببطولته الفنانة غادة عبدالرازق، بين ديكورات التصوير، للانتهاء من أكبر عدد ممكن من الحلقات، بعد قرار الرقابة على المصنفات الفنية عدم السماح بعرض المسلسلات على الشاشة قبل مشاهدة ٢٠ حلقة كاملة منها.
وخوفا من تسريب تفاصيل المسلسل، حرص المؤلف أيمن سلامة، على عدم تسليم آخر حلقتين منه، إلى فريق العمل، حتى حلول التصوير، على أن يظل الأمر سرا عن الجميع، إلا عن المنتج وبطلة العمل. ويشارك فى «ضد مجهول» كل من: حنان مطاوع، ومحمد دياب، وروجينا، وجومانا فؤاد، وفراس سعيد، والعمل من إنتاج تامر مرسى، وإخراج طارق رفعت.

غادة مهندسة ديكور قاتلة.. وروجينا أستاذة جامعة بدرجة «قوادة»
تجسد الفنانة غادة عبدالرازق فى إطار المسلسل شخصية «ندى وصفى»، مهندسة الديكور التى تهتم بعملها أكثر من حياتها الزوجية، وتدخل فى مشكلات كبيرة مع زوجها الذى يجسد دوره الفنان فراس سعيد، إلى أن يصل الأمر بينهما للتشابك بالأيدى، قبل انفصالهما.
وتمر المهندسة «ندى» بأزمة نفسية كبيرة، إثر اغتصاب ابنتها «جومانا» وقتلها، على يد أحد عمال «الديليفرى»، ما يقلب حياتها رأسا على عقب، فتقرر البحث عن قاتل ابنتها للانتقام منه.
وبالصدفة، تكتشف «ندى» أن هاتف ابنتها مسجل عليه رقم بدون اسم اتصلت به قبيل وفاتها مباشرة، بعدما تتصل به تكتشف أنه رقم أحد مطاعم «البيتزا»، ما يمنحها الخيط لحل القضية.
وللتعرف على قاتل ابنتها، تتنكر «ندى» فى عدة شخصيات، وتصادق أحد العاملين فى المحل للتعرف على تفاصيل العمل، وعلى زملائه، حتى تكتشف قاتل ابنتها، الذى يجسده الفنان «محمد دياب»، وتقرر قتله.
وتبدأ أحداث المسلسل بدخول «ندى» السجن، بتهمة القتل، على أن تعرض أحداث المسلسل بطريقة «الفلاش باك»، قبل أن تحصل على البراءة فى النهاية، بعد تدخل أحد المحامين المشهورين.
وفى إطار الأحداث، يتعرف الجمهور على شخصية الزوج التى يجسدها الفنان أحمد سعيد عبدالغنى، ويكتشف طبيعة العلاقة بينهما، والمشاجرات التى أدت إلى حدوث الانفصال بينهما، بعد أن وصل الأمر إلى إقامة الزوجة دعوى خلع، يقرر على إثرها الزواج من أستاذة جامعية، تجسدها الفنانة روجينا.
ويحاول الزوج الحصول على حق الحضانة لابنته، عن طريق تلفيق تهم مسيئة لزوجته، لكن المحكمة ترفض دعوى الحضانة، ما يدفعه لتدبير عدد من المكائد، لتنفيذ انتقامه.
وتجسد الفنانة روجينا ضمن أحداث «ضد مجهول» شخصية «مايا»، التى تتعرض للعديد من المشاكل، حتى يكتشف زوجها الفنان أحمد سعيد عبدالغنى- يتزوجها بعد انفصاله عن غادة- حقيقة أنها تعانى من انفصام فى الشخصية، وأنها تعمل «قوادة»، رغم كونها أستاذة جامعية.

محمد دياب عامل ديليفرى مُغتصب.. وحنان مطاوع فى دور صديقة البطلة
يجسد الفنان محمد دياب، فى أحداث العمل دور سائق «ديليفرى»، يتعاطى حبوبا مخدرة، للتغلب على مصاعب عمله الذى يستمر لمدة ١٨ ساعة، كما يتولى الإنفاق على أسرته الفقيرة.
وأثناء توصيله «أوردر» بإحدى الشقق، فى حى المهندسين، يكتشف وجود فتاة صغيرة جميلة، فى سن ١٢ عامًا فقط، فيقرر اغتصابها تحت تأثير المخدر.
ثم يقرر قتل الفتاة الصغيرة بعد اغتصابها حتى لا تفضح أمره، كما يبدأ فى مسح بصماته من الشقة، ويحصل على إجازة من عمله لمدة ١٥ يومًا، ليهرب إلى مكان بعيد ليترقب ما الذى ستؤول إليه الأمور.
وبعد أن تكتشف المهندسة «ندى»، والدة الضحية، رقم المطعم الذى طلبت منه ابنتها الطلب الأخير، وتبدأ فى رحلة بحثها عن القاتل، يتم إلقاء القبض عليه، ثم تتحول القضية إلى قضية رأى عام.
وكشفت الفنانة حنان مطاوع عن أنها تجسد شخصية صديقة «ندى وصفى»، التى تكون بمثابة ضميرها الحى، ولا تفارقها طوال أحداث العمل، وتلازمها فى كل المواقف والأزمات.
وتحاول الصديقة مساعدة المهندسة «ندى» من أجل الوصول إلى قاتل ابنتها، عبر التردد على محل «البيتزا»، والتعرف على القاتل، من خلال العاملين فى المطعم، ثم تتولى إبلاغ صديقتها بالتفاصيل.
أما الفنان فراس سعيد، فكشف عن أنه يجسد شخصية محامٍ، يترافع عن غادة عبدالرازق فى قضيتها ضد زوجها، ثم يتزوج منها بعد ذلك، إلى أن تبدأ المشكلات، وتقتل ابنتها على يد مجهول.
وأعرب فراس عن سعادته بالتعاون مع الفنانة غادة عبدالرازق، ضمن أحداث المسلسل، مشيرًا إلى أنه وافق على هذا الدور بسبب اختلافه عما قدمه من قبل، واصفا غادة بأنها «حوت تمثيل».

أزمة التمويل تحاصر العمل منذ اللحظة الأولى.. و«نار الغيرة» وراء اعتذار وفاء عامر عن عدم المشاركة
كشفت مصادر داخل مسلسل «ضد مجهول» عن أن مشهد الاغتصاب كان أصعب مشهد تم تصويره فى أحداث العمل، مشيرة إلى أن فريق العمل يستعد لإعلان حالة الطوارئ من أجل تصوير مشهد قتل عامل الديليفرى، على يد البطلة.
ويعانى العمل من أزمة مالية منذ بداية تصويره، نتج عنها مطالبة المنتج تامر مرسى، مالك شركة «سينرجى»، بتخفيض أجر الفنانة غادة عبدالرازق، إلى ٥ ملايين جنيه فقط، لإنقاذ المسلسل.
ووافقت غادة على مقترح تخفيض الأجر، خوفا من خروج العمل من السباق الرمضانى المقبل، فى ظل البروتوكول الذى وقعته القنوات الفضائية الخاصة، بعدم شراء أى مسلسل تزيد تكلفته الإنتاجية على ٧٠ مليون جنيه.
وكشفت مصادر عن أن مفاوضات المنتج تامر مرسى مع شبكة قنوات «الحياة»، خلال الأيام الماضية، للحصول على حق عرض المسلسل حصريا على شاشتها، باءت بالفشل وانتهت إلى تراجع القناة عن شراء العمل.
وبدأ المنتج فى مفاوضات جديدة مع طارق نور، مالك قنوات «القاهرة والناس»، لعرض العمل، إلا أنها تعثرت أيضًا.
كما كشفت المصادر عن أن الفنانة وفاء عامر كان مقررا أن تشارك فى أحداث العمل، بدلا من الفنانة روجينا، فى دور صديقة البطلة، إلا أنها اعتذرت بسبب تدنى الأجر، وهو ما اعتبرته غير متناسب مع قيمتها الفنية.
وطلبت وفاء من الشركة المنتجة الحصول على نفس الأجر، الذى ستتقاضاه زميلتها غادة عبدالرازق، على اعتبار أنها لا تقل عنها فى النجومية، لكن الشركة المنتجة اعترضت على هذا الرقم، ورفضت التفاوض حول الأمر، ما دفعها للاعتذار عن عدم استكمال العمل. وذكرت المصادر أن الفنان أحمد فراج اعتذر أيضا عن عدم المشاركة فى العمل، بعد أن تدخلت غادة لحذف عدد من مشاهد شخصيته.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

مشادة بين نيللي كريم وسولافا في «اختفاء»

منذ 5 أيام

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة

منذ اسبوع

منير لـ«الدستور»: أنا زي الفل.. ومدير أعماله: إصابته بالسرطان شائعة

منذ أقل من شهر

التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)

منذ أقل من شهر

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى

منذ أقل من شهر

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟

الآن

«كريم» تعلن تعرضها للاختراق

السعودية تعترض صاروخين باليستيين أُطلقا على «جازان»

بالأرقام.. قطر تتراجع 17 درجة في مؤشر جودة الجنسية بسبب المقاطعة

السيسي يوجه بضبط أسعار السلع استعدادًا لشهر رمضان

الأكثر قراءة

«أولتراس أهلاوي» يعلن تجميد نشاطه

اليوم.. محاكمة عامل جمع بين زوجتين «مسيحية» و«مسلمة»

مفاجأة.. نجم الدراويش يدخل حسابات كوبر لتعويض النني

قرار عاجل من السعودية عقب حادث «طائرة الخزامى»

ألبومات الصور

الجامعة الكندية تكرم أبطال «أبو العروسة» بحضور سيد رجب ومحمود حجازي

حملة مكبرة لإزالة التعديات على خطوط مياه الشرب بـ«غزالة الضبعة»

بالصور.. محافظ المنيا يفتتح وحدة مرور سمالوط

بالفيديو.. «الفنون التطبيقية» تحتفل بمؤتمرها الخامس

نجم الساعة

قصة «بيت المقدس» من التعارف فى طرة حتى مبايعة البغدادى

الأكثر قراءة

«أولتراس أهلاوي» يعلن تجميد نشاطه

اليوم.. محاكمة عامل جمع بين زوجتين «مسيحية» و«مسلمة»

مفاجأة.. نجم الدراويش يدخل حسابات كوبر لتعويض النني

قرار عاجل من السعودية عقب حادث «طائرة الخزامى»

كشكول

رئيس جامعة سوهاج: توفير فرص لتدريب الطلاب بالجامعات العربية

ما تأثير الحلويات على سلوك الأطفال؟

"دور البنوك في التثقيف و الشمول المالي" ندوة بتجارة عين شمس

تفاصيل زيارة وزير التعليم العالى لجامعة المنصورة

جامعة السادات تشارك في فعاليات اليوم الرياضي

الأمصار

بعد مقتله في غارة للتحالف.. تعرف على القيادي الحوثي صالح الصماد

فوكس نيوز: علاقة أمريكا جيدة مع العرب باستثناء قطر

مسئول سوري يرفض المثول أمام المحكمة العسكرية اللبنانية

التلفزيون اليمني ينعي ​صالح الصماد

غسان سلامة يناقش مع السفير الإيطالى ترميم المدينة القديمة في طرابلس

منوعات

وزيرا الرياضة والإنتاج الحربي يشهدان إنشاء صالة جمباز الجزيرة

متى يجب أن تفكر في ترك وظيفتك؟

الحياة بحيوية أكبر مع تنظيم الوقت واحترام الذات

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك