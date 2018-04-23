شاكر: اتفاقية الاتحاد الأوروبي تتضمن تحديث استراتيجية الطاقة حتى 2035

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في مؤتمر صحفي، إن اتفاقية التعاون مع الاتحاد الأوروبي، تتضمن عددا من الأولويات، منها المزيد من التعاون في قطاع الطاقة وتدابير كفاءة الطاقة، واستمرار المساندة الفنية لإصلاحات قطاع الكهرباء.



وأوضح «شاكر» أن الاتفاقية تتضمن تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2035، وتطوير شبكات الكهرباء الحالية، وتعزيز التجارة العابرة للحدود وتقوية الربط بين مصر والبلدان المجاورة، وينص البرتوكول على تقديم منحة في مجال توصيل الغاز للمنازل، طبقًا لخطة الحكومة فيما يتعلق بند شبكات الغاز الطبيعي إلى كل المحافظات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة في منطقة البحر المتوسط.

