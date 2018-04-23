وزيرا البترول والكهرباء يفتتحان منتدى الأعمال بحضور «ميجل»

يفتتح وزيرا البترول والكهرباء، مساء الإثنين، بحضور ميجيل أرياس كانيتي، مفوّض الاتحاد الأوروبى للطاقة والمناخ، منتدى الأعمال «مصرالاتحاد الأوروبى للطاقة المستدامة»، والمعرض المصاحب الذى سيحضره عدد من رؤساء الشركات البترولية العالمية العاملة في مصر وعدد من رؤساء شركات البترول المصرية.



وسيتم تخصيص جلسة رئيسية تحت عنوان «مستقبل مصر كمركز إقليمى للطاقة.. الفرص والتحديات» يتحدث فيها مسئولو ورؤساء شركات البترول العالمية العاملة في مصر وبنك الاستثمار الأوروبى وميناء روتردام الدولى.